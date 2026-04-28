Ποια η κατάσταση της υγείας των 5 τραυματιών από την επίθεση του 89χρονου σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο

Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» νοσηλεύονται όλοι οι τραυματίες από τις δύο επιθέσεις που έκανε σήμερα ο 89χρονος «πιστολέρο», σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο, με την κατάσταση της υγείας τους να χαρακτηρίζεται καλή και χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους.



Πρώτος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο άνδρας που τραυματίστηκε στον ΕΦΚΑ, ο οποίος είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση συγκριτικά με τις γυναίκες που τραυματίστηκαν στο κτίριο του Πρωτοδικείου. Ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ φέρει τραύμα από σκάγια στο κάτω δεξί πόδι, λίγο πάνω από τη φτέρνα. Υποβλήθηκε σε εκτεταμένο κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, καθώς και σε ακτινογραφία και αξονική αγγειογραφία, προκειμένου να αποκλειστεί πιθανή βλάβη σε αγγεία ή οστά. Τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά και ο ασθενής παραμένει για στενή παρακολούθηση.



Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο οι τέσσερις γυναίκες που τραυματίστηκαν στο Πρωτοδικείο. Όλες φέρουν ελαφρά τραύματα στα κάτω άκρα από σκάγια και έχουν υποβληθεί σε πλήρη ιατρικό έλεγχο, χωρίς να κρίνεται μέχρι στιγμής απαραίτητη χειρουργική επέμβαση. Νοσηλεύονται στις κλινικές χειρουργικής και ορθοπεδικής και θα παραμείνουν υπό παρακολούθηση για όσο χρειαστεί.



Νωρίτερα, στο νοσοκομείο μετέβη με ιδία μέσα και ακόμη ένας υπάλληλος του ΕΦΚΑ, ο οποίος ανέφερε προβλήματα ακοής έπειτα από τον θόρυβο των πυροβολισμών και εξετάστηκε από τους γιατρούς.

Σύμφωνα με το ιατρικό προσωπικό, η κλινική εικόνα όλων των τραυματιών είναι σταθερή, ενώ από το πρωί στο νοσοκομείο βρίσκονται συγγενείς και συνάδελφοί τους για ενημέρωση σχετικά με την πορεία της υγείας τους. Παρόντες ήταν επίσης η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου και ο διοικητής του ΕΦΚΑ Αλέξανδρος Βαρβέρης.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

«Σήμερα 28/04/2026 διεκομίσθη με το ΕΚΑΒ άρρεν ασθενής υπάλληλος του ΕΦΚΑ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του ΓΝΑ “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ” μετά από αναφερόμενο πυροβολισμό με κυνηγητικό όπλο.



»Ο ασθενής προσήλθε αιμοδυναμικά σταθερός. Φέρει τραυματισμό στην οπίσθια επιφάνεια του δεξιού άκρου ποδός, στο ύψος της πτέρνας. Έγινε πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος και αξονική αγγειογραφία. Δεν κατέδειξε κάτι μείζον.



»Ακολούθως, διακομίσθηκαν με ΕΚΑΒ στο ΓΝΑ “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ” άλλες τέσσερις γυναίκες, υπάλληλοι του Πρωτοδικείου Αθηνών, με ανάλογους τραυματισμούς. Έγινε πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος που δεν κατέδειξε κάτι μείζον. Οι ασθενείς στην παρούσα φάση αντιμετωπίζονται συντηρητικά».