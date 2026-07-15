Ποια ήταν η 24χρονη Αναστασία που έχασε τη ζωή της μαζί με τον Ιάσονα σε γκαράζ στον Πειραιά

Πριν από λίγες ημέρες σχεδίαζε το μέλλον της. Ονειρευόταν την ημέρα που θα ολοκλήρωνε την πρακτική της, θα αποκτούσε περισσότερες εμπειρίες στη δικηγορία και, κάποια στιγμή, θα άνοιγε το δικό της γραφείο.



Σήμερα, η οικογένειά της, οι συγγενείς της, οι φίλοι και οι συνάδελφοί της θρηνούν την απώλεια της 24χρονης Αναστασίας Τζανιδάκη που έφυγε από τη ζωή μαζί με τον 28χρονο σύντροφό της, Ιάσονα Μπαρελιέ, μέσα στο αυτοκίνητό του, σε μία τραγωδία που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Θρίλερ στον Πειραιά: Νεκρό νεαρό ζευγάρι μέσα σε αυτοκίνητο pic.twitter.com/82b91BJNGz — Flash.gr (@flashgrofficial) July 14, 2026

«Ένας φωτεινός άγγελος που έλαμπε όπως ο ήλιος»

Η Αναστασία είχε μόλις αρχίσει να χτίζει το μέλλον της. Απόφοιτη της Νομικής Σχολής, ολοκλήρωνε το μεταπτυχιακό της με κατεύθυνση το Εμπορικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, ενώ εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο ήταν ασκούμενη σε τράπεζα.



Όσοι συνεργάστηκαν μαζί της, μιλούν για ένα κορίτσι, συνεργάσιμο με δίψα για ζωή.



«Η Αναστασία είχε όνειρα. Όπως όλοι οι νέοι άνθρωποι που έχουν στόχους και θέλουν να προχωρήσουν στη ζωή. Τη θυμάμαι πάντα με το χαμόγελο στα χείλη. Ήταν ανθεκτική στις δυσκολίες της δουλειάς, δεν παραπονιόταν ποτέ, ρωτούσε συνεχώς για να μάθει περισσότερα. Πρόθυμη, καλόκαρδη με αρχές από την οικογένεια της. Ήταν ένας φωτεινός άγγελος που έλαμπε όπως ο ήλιος», λέει στο FLASH δικηγόρος που γνώριζε την 24χρονη κοπέλα.

Όνειρα που έμειναν στη μέση

Η μεγαλύτερη επιθυμία της ήταν να ολοκληρώσει την πρακτική της άσκηση, να εργαστεί σε ένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο, ώστε να αποκτήσει εμπειρία και μελλοντικά να ανοίξει τα δικά της φτερά, δημιουργώντας τον δικό της επαγγελματικό χώρο.



Η γνωριμία της με τον 28χρονο Ιάσονα έγινε μέσω μιας κοινής φίλης τους, επίσης δικηγόρος. Η σχέση τους αναπτύχθηκε γρήγορα καθώς τους ένωναν πολλά κοινά στοιχεία. Και οι δύο αγαπούσαν τη Νομική, ήταν χαμηλών τόνων και σχεδίαζαν το μέλλον τους.



«Έδειχναν ευτυχισμένοι και σχεδίαζαν τα όνειρά τους για το αύριο», αναφέρει άνθρωπος από το κοντινό περιβάλλον της 24χρονης Αναστασίας».

«Έχασα το παιδί μου»

Ανείπωτος είναι ο πόνος για τους γονείς και τον αδερφό της Αναστασίας, που αδυνατούν να πιστέψουν ότι το 24χρονο κορίτσι τους, δεν βρίσκεται πια εν ζωή.

Οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν σκηνές που δύσκολα θα βγάλουν από το μυαλό τους. Οι τραγικές φωνές των γονιών θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη τους.

Τραγική ειρωνεία της υπόθεσης είναι πως τους δύο νέους εντόπισε ο πατέρας του 28χρονου Ιάσονα Μπαρελιέ μέσα στο όχημα, ο οποίος, αν και σοκαρισμένος, προσπάθησε να κάνει ΚΑΡΠΑ μέχρι να μεταβεί στο σημείο το ΕΚΑΒ. Εκεί, δυστυχώς οι διασώστες διαπίστωσαν απλώς το θάνατό των δύο παιδιών.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για την τραγωδία

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ήταν σε λειτουργία, η μηχανή και ο κλιματισμός του αυτοκινήτου που βρίσκονταν οι δύο νέοι, ενώ το γκαράζ ήταν κλειστό. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να έχασαν τη ζωή τους από αναθυμιάσεις που προκλήθηκαν από τον κινητήρα καθώς πέρασαν στο εσωτερικό του οχήματος μέσω του συστήματος κλιματισμού, με αποτέλεσμα το ζευγάρι να χάσει τις αισθήσεις του.



Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του θανάτου τους, αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.