Ποια ήταν η σύζυγος του Τζο Κεντ, Σάνον: Η κομάντο που σκοτώθηκε σε επίθεση αυτοκτονίας στη Συρία

Η παραίτηση του διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, Τζο Κεντ, από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει τις ρίζες της σε μια βαθιά προσωπική τραγωδία. Πίσω από την οξεία αντίθεσή του στον πόλεμο με το Ιράν βρίσκεται ο θάνατος της συζύγου του, Σάνον Κεντ, μιας από τις ελάχιστες γυναίκες που υπηρέτησαν στο πλευρό Ειδικών Δυνάμεων σε εμπόλεμες ζώνες της Μέσης Ανατολής.

«Δεν μπορώ να υποστηρίξω την αποστολή της επόμενης γενιάς να πολεμήσει και να πεθάνει για έναν πόλεμο που δεν αποφέρει κανένα όφελος στον αμερικανικό λαό», ανέφερε χαρακτηριστικά στην επιστολή παραίτησής του.

Η μοιραία αποστολή στο Μανμπίτζ

Η Σάνον Κεντ σκοτώθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2019 σε επίθεση αυτοκτονίας του ISIS στο Μανμπίτζ της βόρειας Συρία. Μαζί της έχασαν τη ζωή τους άλλοι τρεις Αμερικανοί, καθώς και περίπου 15 Κούρδοι στρατιώτες και πολίτες. Η επίθεση ήταν από τις πιο αιματηρές εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη Συρία.

Εκείνη την περίοδο η Κεντ υπηρετούσε ως κρυπτολόγος του Πολεμικού Ναυτικού, ενταγμένη σε αποστολή συλλογής πληροφοριών στο πλευρό ειδικών μονάδων, μια θέση στην οποία σπάνια τοποθετούνταν γυναίκες.

Γεννημένη για την υπηρεσία

Γεννημένη το 1983 στη Νέα Υόρκη, η Σάνον Κεντ μεγάλωσε σε οικογένεια που υπηρέτησε την πατρίδα: ο πατέρας της αστυνομικός, ο θείος της πυροσβέστης. Και οι δύο συμμετείχαν στις πρώτες επιχειρήσεις διάσωσης στη World Trade Center την 11η Σεπτεμβρίου. Αυτές οι εικόνες ήταν καθοριστικές για την απόφασή της να καταταγεί στο Πολεμικό Ναυτικό το 2003.

Η Κεντ μιλούσε επτά γλώσσες – μεταξύ των οποίων γαλλικά, ισπανικά, πορτογαλικά και αραβικά. Με την εξειδίκευση της στην κρυπτογράφηση προχώρησε με εντυπωσιακή ταχύτητα, εργαζόμενη στο Φορτ Μιντ του Μέριλαντ σε αποστολές υψηλής διαβάθμισης.

At 18 years old, Shannon Smith Kent joined the Navy and stepped up for a deployment in Iraq, working alongside a Special Operations team to hunt down terrorist threats.



Στο Ιράκ συνεργάστηκε με ιρακινές και αμερικανικές ομάδες για τον εντοπισμό μαχητών, αποστολές επικίνδυνες, με ελάχιστη κάλυψη και έντονο ψυχικό φορτίο. Αργότερα αποσπάστηκε στο Αφγανιστάν, όπου εντάχθηκε σε ομάδα της περίφημης μονάδας SEAL, από τις ελάχιστες γυναίκες που έλαβαν τέτοια θέση.

Ο γάμος με τον Τζο Κεντ

Γνώρισε τον Τζο Κεντ στο πρόγραμμα επιλογής για την Intelligence Support Activity, μια από τις πλέον μυστικές υπηρεσιακές δομές των ΗΠΑ που υποστηρίζουν επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων. Παντρεύτηκαν το 2014 και απέκτησαν δύο γιους.

Ανάμεσα στις αποστολές της, χρειάστηκε να αντιμετωπίσει και μια διάγνωση καρκίνου του θυρεοειδούς σε αρχικό στάδιο. Η θεραπεία ήταν επιτυχής, και η Κεντ συνέχισε κανονικά τις επιχειρησιακές της υποχρεώσεις.

Η επίθεση στο Μανμπίτζ άφησε πίσω της δύο παιδιά, τότε 3 ετών και 18 μηνών. Μετά τον θάνατό της, η Κεντ τιμήθηκε με προαγωγή και παράσημα για την προσφορά της.

Ο Τζο Κεντ, βετεράνος με 11 αποστολές σε εμπόλεμες ζώνες, μιλούσε συχνά δημόσια για τη σύζυγό του και το πώς ο θάνατός της επηρέασε βαθιά τη ζωή του. Το 2021 εξέδωσε το βιβλίο Send Me: The True Story of a Mother at War, στο οποίο καταγράφει τη διαδρομή και τον χαρακτήρα της.

Από τον στρατό στην πολιτική

Μετά την αποχώρησή του από τις Ένοπλες Δυνάμεις, ο Τζο Κεντ στράφηκε στα πολιτικά πράγματα, δηλώνοντας ότι επηρεάστηκε από τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19, τις ταραχές στο Πόρτλαντ και τις αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων.

Κατέβηκε ως υποψήφιος για το Κογκρέσο το 2022 και το 2024 στην 3η περιφέρεια της Ουάσιγκτον, με φιλοτραμπικό προφίλ, αλλά έχασε και τις δύο φορές από τη Δημοκρατική Marie Gluesenkamp Perez.

Το 2023 παντρεύτηκε ξανά, με τη βετεράνο και καλλιτέχνιδα Χέδερ Κάιζερ.