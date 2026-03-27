Ποια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ θα λείπει από το Συνέδριο

Μπορεί οι απανταχού πασόκοι να βρίσκονται σήμερα και έως την Κυριακή στο Ταε Κβο Ντο για το 4ο συνέδριο του κόμματος, υπάρχει όμως μία βουλευτής που θα απουσιάζει.



Όχι από επιλογή αλλά λόγω κοινοβουλευτικής υποχρέωσης. Ο λόγος για την βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά που θα βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στο Μόντρεαλ του Καναδά για τις εκδηλώσεις εορτασμού της 25ης Μαρτίου από την ελληνική ομογένεια.



Η Σταρακά μετέχει στην επίσημη αντιπροσωπεία της Βουλής και άρα είναι δικαιολογημένη. Βέβαια, το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είναι η ύψιστη πολιτική διαδικασία αλλά και χώρος συνάθροισης και ανταλλαγής απόψεων με κομματικά μέλη από όλη την Ελλάδα σε μια κρίσιμη συγκυρία, αλλά και στον Καναδά δεν πας κάθε μέρα.

Η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας απάντησε πάντως στο δίλημμα συνέδριο ή Κανάδας, επιλέγοντας (με βαριά καρδιά;) το δεύτερο.

