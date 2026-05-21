Ποιες χώρες της Ευρώπης επιλέγουν οι τουρίστες; Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

Η Ευρώπη διατηρεί αδιαμφισβήτητα την κυριαρχία της στον παγκόσμιο τουρισμό, καθώς εκατοντάδες εκατομμύρια επισκέπτες την επιλέγουν κάθε χρόνο, εδραιώνοντάς την ως την πιο δημοφιλή τουριστική περιοχή. Παρά το γεγονός ότι ο υπερτουρισμός «πνίγει» πολλές πόλεις της, νέα στοιχεία αποκαλύπτουν ποιοι προορισμοί στη Γηραιά Ήπειρο εξακολουθούν να προσελκύουν τους περισσότερους ταξιδιώτες.

Από τις παραθαλάσσιες περιοχές στη Μεσόγειο μέχρι τις ιστορικές μεγαλουπόλεις του βορρά, τα νέα δεδομένα δείχνουν σε ποιες χώρες παρατηρήθηκαν οι περισσότερες διανυκτερεύσεις επισκεπτών.

Πρόσφατη έρευνα του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού προβλέπει ότι ο εν λόγω κλάδος θα αναπτυχθεί κατά περίπου 3,2% παγκοσμίως το 2026 - 0,8% της ευρύτερης παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, που προβλέπεται στο 2,4%. Η ταξιδιωτική και τουριστική βιομηχανία αναμένεται να υποστηρίξει 376 εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως το 2026, δηλαδή μία στις εννέα θέσεις εργασίας παγκοσμίως.

Οι κορυφαίοι προορισμοί με «υπερτουρισμό»

Η Ισπανία παραμένει όχι μόνο ο πιο δημοφιλής τουριστικός προορισμός στην Ευρώπη, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Κατέγραψε σχεδόν 330 εκατομμύρια διεθνείς διανυκτερεύσεις το 2025, ξεπερνώντας την Ιταλία, η οποία ακολουθεί στην κατάταξη με κάτι λιγότερο από 265 εκατομμύρια καταγεγραμμένες διαμονές, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Η Τουρκία και η Γαλλία είναι οι επόμενες στη λίστα, καταγράφοντας και οι δύο περισσότερους από 150 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις το 2025.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, παρά την αποχώρησή του από την ΕΕ, εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις κορυφαίες επιλογές των τουριστών καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση, με σχεδόν 150 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις το 2024.

Οι χώρες με «εποχικούς» επισκέπτες

Η παρουσία της Ελλάδας, της Αυστρίας, της Κροατίας, της Γερμανίας και της Ολλανδίας που συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα υποδηλώνει ότι ένα σημαντικό ποσοστό του ευρωπαϊκού τουρισμού παραμένει εποχικό και συγκεντρώνεται σε μέρη που διαθέτουν άρτιες υποδομές για τους επισκέπτες.

Η Ισπανία και η Ιταλία, μαζί με την Ελλάδα και την Κροατία, είναι όλες γνωστές για τον ζεστό καιρό το καλοκαίρι και τις ενδιάμεσες εποχές, καθώς και για τα θέρετρα, τα εστιατόρια και τα τουριστικά αξιοθέατα.

Στη Γαλλία, εκτός από το Παρίσι, τους θερινούς μήνες οι ταξιδιώτες κατηφορίζουν στη Γαλλική Ριβιέρα και την Προβηγκία, ενώ τους κρύους μήνες, οι λάτρεις των χειμερινών σπορ κατευθύνονται προς τις Άλπεις.

Η Αυστρία, ένας αγαπημένος χειμερινός προορισμός, υποδέχτηκε σχεδόν 100 εκατομμύρια τουρίστες το 2025, ενώ η Κροατία είδε περισσότερους από 85 εκατομμύρια επισκέπτες την ίδια χρονιά, πολλοί λόγω των γραφικών ακτών της Αδριατικής.

Οι 10 πιο δημοφιλείς χώρες με βάση τον αριθμό των διεθνών διανυκτερεύσεων: