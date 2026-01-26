Ποιες χώρες της Ευρώπης θα πληγούν περισσότερο από καύσωνες έως το 2100 - Η θέση της Ελλάδας

Καθώς κάθε χρόνο στην Ευρώπη καταρρίπτονται ρεκόρ καύσωνα, οι χώρες σε ολόκληρη την ήπειρο πλήττονται ιδιαίτερα σκληρά από την κλιματική αλλαγή. Ποιες είναι όμως οι χώρες που τα επόμενα χρόνια θα πληγούν περισσότερο;

Το 2025 ήταν το τρίτο θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί για την Ευρώπη, με τον Μάρτιο να είναι ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί για την ήπειρο, αποκαλύπτουν νέα δεδομένα του Copernicus. Η μέση θερμοκρασία έφτασε τους 10,41°C, η οποία ήταν 1,17°C πάνω από την περίοδο αναφοράς 1991-2020.

Ο ανατολικός Βόρειος Ατλαντικός, η περιοχή της Βόρειας Θάλασσας, συμπεριλαμβανομένης της βόρειας Βρετανίας και τμημάτων της Σκανδιναβίας, η νοτιοδυτική Μεσόγειος και η δυτικότερη Ρωσία κατέγραψαν θερμοκρασίες ρεκόρ.



Η Γαλλία, η Ρωσία και η Ρουμανία έχουν καταταχθεί ως οι κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες που θα επηρεαστούν σοβαρότερα από την υπερθέρμανση του πλανήτη έως το 2100, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Reinders Corporation.



Οι χώρες με τη μεγαλύτερη θερμική καταπόνηση (Euronews)

Το ήπιο κλίμα της Ευρώπης εξαφανίζεται



Η έρευνα, που παρουσιάζει το Euronews, σημείωσε επίσης ότι το ήπιο κλίμα της Ευρώπης θα μπορούσε να εξαφανιστεί έως το 2100, καθώς κάθε χώρα που αναλύεται θα βιώσει τακτικά κύματα καύσωνα που θα υπερβαίνουν τους 36,80°C μέχρι το τέλος του αιώνα.

Η μελέτη ανέλυσε δεδομένα κλιματικής μοντελοποίησης, τη συχνότητα των καυσώνων και τις μέσες έναντι των μέγιστων θερμοκρασιών σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.



«Αυτοί είναι μικροί αλλά ισχυροί δείκτες για το πόσο γρήγορα μεταβάλλεται το παγκόσμιο κλίμα», δήλωσε ο Gerrit Jan Reinders, Διευθύνων Σύμβουλος και ειδικός σε κλιματικά δεδομένα στην Reinders Corporation. «Οι ίδιες δυνάμεις που οδηγούν σε αυτές τις αλλαγές αναδιαμορφώνουν ήδη την Ευρώπη, όπου οι αυξανόμενες ακραίες θερμοκρασίες θα δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα των υποδομών μας, των συστημάτων δημόσιας υγείας και του τρόπου ζωής μας».



Καύσωνες ανά έτος (Euronews)

Η Γαλλία



Η Γαλλία κατατάσσεται ως η χώρα της Ευρώπης που είναι πιο ευάλωτη στον καύσωνα, καθώς θα αντιμετωπίζει πέντε καύσωνες ετησίως στο μέλλον και θα συσσωρεύει συνολικά 115 ημέρες ακραίας ζέστης, σύμφωνα με τον Reinders.

Η χώρα της ΕΕ αναμένεται να βιώσει περιόδους καύσωνα με μέσες θερμοκρασίες έως και 37°C έως το 2100, με σχεδόν τέσσερις μήνες του έτους να είναι πιθανό να περνούν σε συνθήκες καύσωνα.



Η Ρωσία



Η Ρωσία αντιμετωπίζει τη δεύτερη πιο έντονη θερμική μεταμόρφωση, με συνολική βαθμολογία καύσωνα 79,92. Η συγκεκριμένη χώρα θα βιώσει δύο ετήσια κύματα καύσωνα με την υψηλότερη μέση θερμοκρασία από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα στους 37,99°C, φτάνοντας στο μέγιστο των 39,71°C.

Το παραδοσιακά παγωμένο κλίμα της Ρωσίας κινδυνεύει να γίνει σχεδόν αγνώριστο μέχρι το τέλος του αιώνα, σύμφωνα με τη μελέτη.



Διάρκεια καυσώνων (Euronews)

Η Ανατολική Ευρώπη



Η Ανατολική Ευρώπη αναδεικνύεται ως ένα απροσδόκητα επερχόμενο θερμό σημείο καύσωνα, με τη Ρουμανία στην τρίτη θέση, τη Μολδαβία στην τέταρτη και τη Βουλγαρία στην πέμπτη θέση, κατατάσσοντάς την μπροστά από τις μεσογειακές χώρες.

Η Ρουμανία και η Μολδαβία θα αντιμετωπίσουν τρία κύματα καύσωνα ετησίως, διάρκειας 17 ημερών το καθένα, ενώ η Βουλγαρία θα βιώσει δύο ετήσια κύματα καύσωνα, διάρκειας 14 ημερών συνολικά.



Ανώτατη θερμοκρασία (Euronews)

Η θέση της Ελλάδας



Σε μια πιο θετική νότα, η μελέτη αποκάλυψε ότι οι μεσογειακές χώρες επιδεικνύουν εξαιρετική ανθεκτικότητα ως παραδοσιακοί θερμοί προορισμοί.

Η Τουρκία, η Ελλάδα και η Ιταλία κατατάχθηκαν χαμηλότερα από το αναμενόμενο, στην 6η, 7η και 10η θέση αντίστοιχα.

Η Τουρκία θα βιώσει ένα κύμα καύσωνα ετησίως, διάρκειας 13 ημερών συνολικά, με μέση θερμοκρασία 37,76°C.



Η χώρα μας θα βιώσει τη μεγαλύτερη διάρκεια μεμονωμένου καύσωνα, με 20 αθροιστικές ημέρες, αλλά μόνο δύο επεισόδια ετησίως με μέσο όρο θερμοκρασίας 36,92°C.



Η Ιταλία κατατάσσεται στη χαμηλότερη θέση, με μόνο ένα κρούσμα καύσωνα σε συνολικά εννέα ημέρες.



Μέση θερμοκρασία (Euronews)

Η θερμική καταπόνηση είναι η κύρια αιτία θανάτων που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες και μπορεί να επιδεινώσει υποκείμενες ασθένειες, όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτη, προβλήματα ψυχικής υγείας, άσθμα, και μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχημάτων και μετάδοσης ορισμένων μολυσματικών ασθενειών, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).