Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ποιες επιλογές έχει πλέον ο Ντόναλντ Τραμπ

Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν εισέρχονται σε νέα, ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αποφασισμένος να κλιμακώσει εκ νέου την πίεση προς την Τεχεράνη, παρά το γεγονός ότι οι προηγούμενες κινήσεις του δεν απέδωσαν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Στις 8 Ιουλίου, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί τον Ιούνιο μεταξύ των δύο χωρών «έχει τελειώσει», δίνοντας εντολή για νέες εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές κατά ιρανικών στόχων και επαναφέροντας παράλληλα τον οικονομικό αποκλεισμό της χώρας.

Την ίδια στιγμή, επανέφερε στο τραπέζι απειλές που είχε διατυπώσει και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης φάσης της σύγκρουσης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιθέσεων ακόμη και σε πολιτικές υποδομές, αλλά και της κατάληψης του νησιού Χαργκ, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν.

Τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο της σύγκρουσης

Παρότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να δηλώνει ότι στόχος της είναι ο περιορισμός του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, η πραγματική διαμάχη φαίνεται πλέον να έχει μεταφερθεί στον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, του σημαντικότερου θαλάσσιου περάσματος για τις παγκόσμιες εξαγωγές πετρελαίου.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή, ενώ η Τεχεράνη διαμηνύει ότι κάθε διέλευση θα πραγματοποιείται πλέον μόνο υπό τους δικούς της όρους. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, έχει κάνει λόγο για «ιρανικές ρυθμίσεις» στη λειτουργία του στρατηγικού περάσματος, υπογραμμίζοντας την πρόθεση της χώρας να διατηρήσει τον έλεγχο της κατάστασης.

Γιατί οι στρατιωτικές επιλογές δεν εγγυώνται αποτέλεσμα

Παρά την τεράστια στρατιωτική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών, οι επιλογές της Ουάσιγκτον παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένες. Τα Στενά του Ορμούζ δεν ελέγχεται αποκλειστικά από καμία πλευρά, ωστόσο το Ιράν δεν χρειάζεται να το κυριαρχήσει πλήρως για να πετύχει τον στόχο του. Αρκεί να διατηρεί μια αξιόπιστη απειλή απέναντι στα εμπορικά πλοία, δημιουργώντας αβεβαιότητα στις ναυτιλιακές εταιρείες και στους διεθνείς ενεργειακούς κολοσσούς.

Η στρατηγική αυτή βασίζεται στο μεγάλο οπλοστάσιο πυραύλων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και ταχύπλοων σκαφών που διαθέτει η Τεχεράνη. Πρόκειται για μέσα που μπορούν εύκολα να αποκρυφθούν και να ενεργοποιηθούν αιφνιδιαστικά, ενώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της CIA, τα αποθέματα του Ιράν παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Για να εξουδετερώσει ουσιαστικά αυτή την απειλή, ο αμερικανικός στρατός θα έπρεπε να προχωρήσει σε ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση εντός του ιρανικού εδάφους, με τεράστιο ανθρώπινο και επιχειρησιακό κόστος και χωρίς καμία εγγύηση επιτυχίας.

Αντίστοιχα, η πιθανή κατάληψη του νησιού Χαργκ θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη. Μπορεί η αρχική στρατιωτική επιχείρηση να είναι εφικτή, όμως η διατήρηση αμερικανικών δυνάμεων στο νησί θα τις καθιστούσε διαρκή στόχο ιρανικών επιθέσεων, μετατρέποντας την κατοχή του σε μια δαπανηρή και επισφαλή επιχείρηση.

Ακόμη και το σενάριο επιθέσεων σε μη στρατιωτικές υποδομές, το οποίο έχει αφήσει να εννοηθεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται να προκαλέσει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα, πυροδοτώντας ένα νέο κύμα ιρανικών αντιποίνων εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων και πολιτικών στόχων σε ολόκληρο τον Περσικό Κόλπο.

Η διπλωματία προσκρούει στους συσχετισμούς ισχύος

Η αδυναμία εξεύρεσης αποτελεσματικής στρατιωτικής λύσης εξηγεί γιατί η Ουάσιγκτον επανήλθε τους τελευταίους μήνες στη διπλωματική οδό.

Ωστόσο, ούτε αυτή η στρατηγική φαίνεται να αποδίδει. Στη διεθνή πολιτική, οι διαπραγματεύσεις αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί στο πεδίο. Από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να εξουδετερώσουν την επιρροή του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, η Τεχεράνη δεν έχει ιδιαίτερο κίνητρο να εγκαταλείψει το σημαντικότερο στρατηγικό της πλεονέκτημα.

Ενδεικτική είναι η πρόσφατη δήλωση του συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, ο οποίος χαρακτήρισε την επιρροή της χώρας στα Στενά του Ορμούζ «σημαντικότερη από δεκάδες πυρηνικές βόμβες», αποτυπώνοντας τη βαρύτητα που αποδίδει η ιρανική ηγεσία στον έλεγχο της περιοχής.

Ο οικονομικός αποκλεισμός και το δίλημμα της Ουάσιγκτον

Το ισχυρότερο εργαλείο που διαθέτει σήμερα ο Λευκός Οίκος φαίνεται να είναι ο οικονομικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, ο οποίος μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά την ήδη πιεσμένη οικονομία της χώρας.

Η Τεχεράνη έχει ήδη βιώσει κύματα κοινωνικής δυσαρέσκειας εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού και της οικονομικής κρίσης, με τις κινητοποιήσεις των αρχών του 2026 να καταστέλλονται βίαια από το καθεστώς.

Ωστόσο, η στρατηγική αυτή δεν είναι χωρίς κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όσο διατηρείται ο αποκλεισμός, το Ιράν είναι πιθανό να συνεχίσει να εμποδίζει τη διέλευση πετρελαίου και φυσικού αερίου από τα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και αύξηση των τιμών, εξέλιξη με σοβαρές πολιτικές συνέπειες και για τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ταυτόχρονα, η εφαρμογή ενός παρατεταμένου αποκλεισμού απαιτεί τη μόνιμη παρουσία σημαντικών αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον καλείται να ανταποκριθεί σε αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες τόσο στην Ευρώπη όσο και στον Ινδο-Ειρηνικό.

Στρατηγικό αδιέξοδο

Η συνολική εικόνα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα ιδιαίτερα σύνθετο στρατηγικό αδιέξοδο. Οι στρατιωτικές επιλογές ενέχουν υψηλό ρίσκο, η διπλωματία παραμένει στάσιμη και η οικονομική πίεση έχει σημαντικές παρενέργειες τόσο για την παγκόσμια αγορά όσο και για τα αμερικανικά συμφέροντα.

Παρά την αδιαμφισβήτητη στρατιωτική υπεροχή των Ηνωμένων Πολιτειών, η κρίση στα Στενά του Ορμούζ αποδεικνύει ότι ακόμη και η ισχυρότερη δύναμη του κόσμου συναντά όρια όταν καλείται να επιβάλει τους στρατηγικούς της στόχους απέναντι σε έναν αντίπαλο που αξιοποιεί αποτελεσματικά τα γεωπολιτικά του πλεονεκτήματα.