Η γνωστή ιστισελίδα Elastikogr δημοσίευσε μια λίστα με τις ομάδες με τις περισσότερες ελέυθερες βολές στην EuroLeague, στην οποία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός AKTOR, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που είναι εκτός.

Οι «πράσινοι» με ρεκόρ 9-4 προέρχονται από την εκτός έδρας νίκη στο Κάουνας, είναι η μοναδική ομάδα μαζί με την Ντουμπάι, που έχουν πάνω από 22 εκτελεσμένες βολές ανά ματς, μετά από 13 παιχνίδια και φυσικά δεσπόζουν στις δύο πρώτες θέσεις.

Το τριφύλλι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει συνολικά 287 προσπάθειες από τη γραμμής της φιλανθρωπίας, όπως και η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ αμέσως μετά ακολουθεί η Ρεάλ Μαδρίτης με 284.

Η «πρωτιά» του Παναθηναϊκού ισχύει από τις πρώτες αγωνιστικές της Euroleague και παραμένει ψηλά, ειδικά μετά το ματς με τη Ζαλγκίρις, όπου η ομάδα του Ζοτς εκτέλεσε 25 βολές και η λιθουανική ομάδα μόλις 7.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστα, ενώ ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι από τις πρώτες ομάδες της λίγκας μαζί με τη Βαλένθια είναι μόλις στην 11η θέση, έχοντας εκτελέσει 35 βολές λιγότερες συνολικά από το τριφύλλι και περίπου 3 λιγότερες ανά ματς.