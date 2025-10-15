Ποιες συνήθειες προκαλούν έμφραγμα σύμφωνα με κορυφαία αγγειοχειρουργό

Η καθημερινότητα πολλών ανθρώπων περιλαμβάνει συνήθειες που χωρίς να το καταλαβαίνουν, καταστρέφουν τα αγγεία τους και αυξάνουν θεαματικά τον κίνδυνο εγκεφαλικού. Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο συμβαίνει όταν η ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο διακοπεί — είτε από θρόμβο που φράζει ένα αγγείο, είτε από ρήξη κάποιου ευάλωτου αγγείου. Το αποτέλεσμα είναι ο εγκέφαλος να στερείται οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών, κάτι που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές, μόνιμες βλάβες ή ακόμα και θάνατο. Όπως αναφέρει η Daily Mail, στις ΗΠΑ, ένας άνθρωπος πεθαίνει από εγκεφαλικό κάθε τρία λεπτά, με την υπέρταση να παραμένει ο «σιωπηλός δολοφόνος» πίσω από τα περισσότερα περιστατικά.

Παρόλο που τα εγκεφαλικά φαίνονται αιφνίδια, προκαλούνται σταδιακά με τις επιλογές που κάνουμε καθημερινά. Η πολύωρη καθιστική εργασία, τα επεξεργασμένα γεύματα και η αμέλεια προληπτικών εξετάσεων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου. Σύμφωνα με ειδικούς, όπως η αγγειοχειρουργός Δρ Ανάχιτα Ντουά από το Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, η σύγχρονη ζωή οδηγεί όλο και περισσότερους νέους ανθρώπους σε προβλήματα που παλαιότερα αφορούσαν κυρίως ηλικιωμένους. Η καθιστική ζωή, η κακή διατροφή και η έλλειψη πρόσβασης σε ιατρική φροντίδα «φυτεύουν» τα πρώτα σημάδια βλάβης από τη δεκαετία των 30, με τις συνέπειες να εμφανίζονται δεκαετίες αργότερα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ενώ οι άνω των 50 ετών εμφάνιζαν μείωση στα εγκεφαλικά από τη δεκαετία του ’90, τα ποσοστά στους νεότερους ενήλικες αυξάνονται ανησυχητικά. Η παχυσαρκία, η υπέρταση και ο διαβήτης διαδίδονται πλέον σε ηλικίες 15 έως 49 ετών, με τα περιστατικά να πολλαπλασιάζονται σε πολιτείες των ΗΠΑ με φτωχότερη διατροφή και λιγότερη πρόληψη. Οι γιατροί προειδοποιούν ότι τα οφέλη της ιατρικής προόδου υπονομεύονται από τις νέες ανθυγιεινές συνήθειες, δημιουργώντας μια «σιωπηλή επιδημία» εγκεφαλικών σε νεότερες γενιές.

Η καθιστική ζωή που «παγιδεύει» το αίμα

Η παρατεταμένη σωματική αδράνεια έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει τον μεταβολισμό, αυξάνοντας τα επίπεδα σακχάρου και λιπιδίων στο αίμα, ενώ μειώνει την «καλή» χοληστερόλη. Αυτό προκαλεί βλάβες στα αγγεία και ευνοεί τον σχηματισμό αθηρωματικής πλάκας, που στενεύει τις αρτηρίες. Παράλληλα, η μειωμένη ροή αίματος στα πόδια αυξάνει τον κίνδυνο θρόμβων, οι οποίοι μπορούν να φτάσουν στον εγκέφαλο και να προκαλέσουν εγκεφαλικό.

Το αλάτι και τα λιπαρά που καταστρέφουν τις αρτηρίες

Η διατροφή αποτελεί έναν ακόμη κρίσιμο παράγοντα. Τα έτοιμα γεύματα και τα αλλαντικά είναι γεμάτα αλάτι και κορεσμένα λιπαρά. Η υπερβολική κατανάλωση νατρίου ανεβάζει την πίεση, καταπονεί τις αρτηρίες και αυξάνει τις πιθανότητες ρήξης ή φραγής τους. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, ακόμη και αν κάποιος έχει κληρονομική προδιάθεση, η συστηματική κατανάλωση τέτοιων τροφών πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο. Όταν το αλάτι, τα τρανς λιπαρά και η καθιστική ζωή συνδυάζονται, οι αρτηρίες γίνονται πιο σκληρές και στενές, οδηγώντας τελικά σε καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή.

Το κάπνισμα παραμένει μία από τις πιο καταστροφικές συνήθειες για τα αγγεία. Οι χημικές ουσίες του καπνού πυκνώνουν το αίμα, προκαλούν φλεγμονή και επιταχύνουν τη δημιουργία πλάκας στα αγγεία. Έρευνες δείχνουν ότι οι καπνιστές έχουν έως και τέσσερις φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να υποστούν εγκεφαλικό σε σχέση με όσους δεν έχουν καπνίσει ποτέ ή έχουν κόψει το κάπνισμα για περισσότερο από μια δεκαετία.

Η έλλειψη ύπνου

Ο ύπνος είναι επίσης καθοριστικός. Όταν κάποιος κοιμάται λιγότερο από έξι ώρες καθημερινά, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εγκεφαλικού, ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες υγείας. Η έλλειψη ύπνου εμποδίζει τον οργανισμό να επιδιορθώνει τις βλάβες στα αγγεία, κάτι που επιταχύνει τη φθορά τους. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, ο καλός ύπνος είναι μια φυσική «αναγέννηση» για το κυκλοφορικό σύστημα.

Τέλος, η παράλειψη των τακτικών ιατρικών εξετάσεων μπορεί να αποδειχθεί μοιραία. Παθήσεις όπως η υπέρταση, η χοληστερίνη και ο διαβήτης συχνά δεν δίνουν συμπτώματα για χρόνια. Οι τακτικοί έλεγχοι είναι η μόνη ευκαιρία για έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση πριν οι βλάβες γίνουν μη αναστρέψιμες. Μικρές αλλαγές στη διατροφή, στην άσκηση και στον ύπνο μπορούν να μειώσουν θεαματικά τον κίνδυνο και να προστατεύσουν τον εγκέφαλο και την καρδιά για όλη τη ζωή.