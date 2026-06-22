Ένοχη η Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου για τη διαρροή των emails των αποδήμων - Η ποινή που της επιβλήθηκε

Το δικαστήριο αποφάσισε να κηρυχθούν ένοχοι η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα - Μισέλ Ασημακοπούλου, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο πρώην γραμματέας οργανωτικού της ΝΔ, Μένιος Κορομηλάς και ο γραμματέας αποδήμων της ΝΔ, Νίκος Θεοδωρόπουλος

Οι ποινές για τους τέσσερις κατηγορούμενους είναι:

Για την Άννα - Μισέλ Ασημακοπούλου 20 μήνες

Για τον Μιχάλη Σταυριανουδακη 18 μήνες

Για τον Νίκο Θεοδωρόπουλο 8 μήνες

Για τον Μένιο Κορομηλά 12 μήνες

Και στους τέσσερις δόθηκε αναστολή, ενώ τους αναγνωρίστηκε η ελαφρυντική περίσταση του σύννομου βίου.

Η καταδίκη των δύο πρώτων (Ασημακοπούλου και Σταυριανουδάκης) αφορά τα αδικήματα της παράβασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, ενώ των δύο τελευταίων (Κορομηλάς και Θεοδωρόπουλος) αφορά την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Ως προς την απόφαση, η κ. Ασημακοπούλου κηρύχθηκε ενοχή ομόφωνα για την παράβαση περί προσωπικών δεδομένων και κατά πλειοψηφία (2-1) για την παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, μειοψηφούσης της προέδρου του δικαστηρίου.

Ο Μιχάλης Σταυριανουδάκης καταδικάστηκε κατά πλειοψηφία (2-1) και για τα δύο αδικήματα.



Ο Νίκος Θεοδωρόπουλος κηρύχθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία (2-1) και ο Μένιος Κορομηλάς ομόφωνα ένοχος για το αδίκημα της παραβίασης περί προσωπικών δεδομένων, ενώ απηλλάγησαν ομόφωνα για το περιουσιακό απόρρητο.