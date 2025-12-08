Ποινή φυλάκισης σε 20χρονη γυναίκα για εκβιασμό πρώην παίκτη της Τότεναμ

Μια 20χρονη γυναίκα στη Νότια Κορέα καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης, επειδή εκβίαζε τον διεθνή ποδοσφαιριστή Σον Χιούνγκ Μιν. Η γυναίκα είχε ισχυριστεί ψευδώς ότι ήταν έγκυος με παιδί του παίκτη και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να του αποσπάσει χρήματα, εκμεταλλευόμενη τον φόβο του για δημοσιοποίηση της προσωπικής του ζωής.

Με τη βοήθεια ενός 40χρόνου συνεργού της συνέχισε να απαιτεί περισσότερα χρήματα, ασκώντας πίεση και απειλές. Όταν ο Σον αρνήθηκε να υποχωρήσει ξανά, αποφάσισε να απευθυνθεί στις αρχές, αποκαλύπτοντας το σύνολο της δράσης τους. Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι όλα τα στοιχεία που παρουσίαζε η γυναίκα ήταν ψευδή και ότι ο εκβιασμός είχε οργανωθεί μεθοδικά.

Ως αποτέλεσμα, η γυναίκα καταδικάστηκε σε τετραετή κάθειρξη, ενώ ο συνεργός της τιμωρήθηκε με μικρότερη ποινή για τη συμμετοχή του στην απόπειρα εκβιασμού. Ο Κορεάτης πρώην σούπερσταρ της Τότεναμ, φέρεται να βίωσε έντονη ψυχολογική πίεση από την υπόθεση, όμως εξέφρασε ανακούφιση για την απόφαση που έβαλε τέλος στην υπόθεση.