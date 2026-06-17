Ποινή φυλάκισης σε μεθυσμένο οδηγό που κρύφτηκε σε ρεματιά ύστερα από τροχαίο στην Θεσσαλονίκη

Ποινή φυλάκισης 2 ετών και 10 μηνών επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο σ' έναν 57χρονο ο οποίος οδηγούσε μεθυσμένος και ύστερα από τροχαίο ατύχημα κρύφτηκε σε ρεματιά για να αποφύγει το αλκοτεστ.

Κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, εγκατάλειψη τροχαίου ατυχήματος. Παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση του κατηγορούμενου να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής.

Κατά την απολογία του, ο 57χρονος ανέφερε ότι είχε τον σκύλο του μέσα στο αμάξι. «Πήγαμε στην ταβέρνα και ήπια ένα μεγάλο ποτήρι κρασί αλλά έφαγα. Όταν έγινε το ατύχημα, ήμουν στη διαχωριστική γραμμή σταματημένος. Όπως πήγα να στρίψω προς το βενζινάδικο, ήρθε με 1000 εκείνη (σ.σ.. η άλλη οδηγός) και έπεσε πάνω μου. Έσκασαν οι αερόσακοι και πετάχτηκε το σκυλί έξω. Βγήκα να το προλάβω. Το βρήκα πίσω από το βενζινάδικο σε κάτι ελαιόδεντρα. Πήγα να το δέσω και ήρθε η αστυνομία. Παίρνω ινσουλίνη, κάνω υπογλυκαιμία, δεν κάνει να πίνω αλκοόλ», ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος.



Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο εν λόγω οδηγός εντοπίστηκε μέσα σε κατάφυτη ρεματιά όπου κατέφυγε προκειμένου να κρυφτεί. Ήθελε να αποφύγει τον τροχονομικό έλεγχο, μετά την εμπλοκή του στο τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές που σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν περίπου 60 μέτρα μακριά από το σημείο του ατυχήματος ενώ διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Κατά τη μέτρηση με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα το αλκοόλ ανήλθε σε 1,16 mg/l.