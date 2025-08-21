Ποινή φυλάκισης σε ζευγάρι αλλοδαπών που εκβίασαν ξενοδόχο στη Μύκονο

Νέο περιστατικό εκβιασμού ξενοδοχειακής επιχείρησης, αυτή τη φορά στη Μύκονο. Μετά τους influencers της κακιάς ώρας στην Κρήτη, ένα ζευγάρι αλλοδαπών συνελήφθησαν το απόγευμα της Τρίτης 19 Αυγούστου 2025, κατηγορούμενοι για εκβίαση σε βάρος ξενοδοχειακής μονάδας.

Ο 32χρονος άνδρας και η 32χρονη γυναίκα, που κρίθηκαν ένοχοι χωρίς ελαφρυντικά, διέμεναν στο ξενοδοχείο και απαίτησαν χρηματικό ποσό και δωρεάν επιπλέον υπηρεσίες, προκειμένου να διαγράψουν αρνητικά σχόλια που είχαν δημοσιεύσει σε διαδικτυακή πλατφόρμα για το κατάλυμα.



Όπως αναφέρει το cyclades24, ύστερα από καταγγελία της υπεύθυνης της μονάδας, η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου οργάνωσε επιχείρηση. Στο πλαίσιο της έρευνας προσημειώθηκε ποσό 2.000 ευρώ, το οποίο παραδόθηκε από υπάλληλο στους δράστες. Αφού εκείνοι καταμέτρησαν τα χρήματα και προχώρησαν στη διαγραφή των σχολίων, οι αστυνομικοί επενέβησαν και τους συνέλαβαν επ' αυτοφώρω.



Με απόφαση του δικαστηρίου, καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης τριών ετών έκαστος και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ, με 30 ημέρες πραγματική έκτιση και αναστολή του υπολοίπου, ενώ η έφεση έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.



Το φαινόμενο των «εκβιαστικών κριτικών» αποτελεί μια συνηθισμένη πρακτική που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες του τουρισμού, καθώς επιτήδειοι προσπαθούν να αποσπάσουν χρήματα ή παροχές απειλώντας με αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο.

Το περιστατικό στην Κρήτη

Πρόσφατα ένα εξίσου απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε τουριστικό κατάλυμα της Κρήτης με «πρωταγωνιστές» δύο αυτοαποκαλούμενους Influencers.

Πρόκειται για μία γυναίκα από την Τσεχία (περίπου 40 χρόνων) και έναν άνδρα από το Κουβέιτ (περίπου 50 χρονών) οι οποίοι απολάμβαναν τις διακοπές τους σε κατάλυμα του δήμου Αποκόρωνα.



Λίγο πριν την αναχώρησή τους, και οι δύο είπαν στον ιδιοκτήτη του καταλύματος πως όχι μόνο δεν θα πληρώσουν για τη διαμονή τους αλλά θα προχωρήσουν σε δυσφήμηση του ξενοδοχείου του αν δεν τους δώσουν 700 ευρώ. Μάλιστα, το επιχείρημα που ανέπτυξαν ήταν πως και οι δύο είναι influencers και θα του κάνουν αρκετή ζημιά στους χιλιάδες followers που έχουν.



Ο ιδιοκτήτης του καταλύματος μαζί με τη διαχειρίστρια πήγαν και κατήγγειλαν το περιστατικό στην τουριστική αστυνομία Χανίων.