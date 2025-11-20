Στη φυλακή ο συνονόματος του Τζέι Ντι Βανς για απειλές δολοφονίας κατά του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ

Σε ποινή φυλάκισης δυο ετών καταδικάστηκε ένας 67χρονος από το Μίσιγκαν ο οποίος κατά σύμπτωση φέρει το ίδιο όνομα με τον Τζέι Ντι Βανς, αφού έστελνε απειλητικά για τη ζωή μηνύματα εναντίον του αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

Ο Τζέιμς Ντι. (από το Ντόναλντ) Βανς Τζούνιορ βρέθηκε στο εδώλιο του κατηγορουμένου τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου στο ομοσπονδιακό δικαστήριο με την κατηγορία ότι είχε παρακινήσει σε βία άτομα στο διαδίκτυο και μάλιστα για δολοφονία εναντίον του Αντιπροέδρου Τζέι Ντ. Βανς, του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ενός από τα παιδιά του Τραμπ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικάνικου υπουργείου Δικαιοσύνης, σε ένα μήνυμα του ανέφερε ότι δεν τον ενδιέφερε αν θα τον εκτελούσε η Μυστική Υπηρεσία ή αν θα περνούσε το υπόλοιπο της ζωής του στη φυλακή για τις πράξεις του.

Ο Βανς δήλωσε ένοχος για δύο κακουργήματα, μεταξύ των οποίων η απειλή δολοφονίας ή τραυματισμού του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, καθώς και η απειλητική επικοινωνία μεταξύ πολιτειών.

Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα που κάποιος στην εν λόγω περιοχή, καταδικάζεται για απειλή δολοφονίας του Προέδρου. Στις 20 Οκτωβρίου, ο Ρίτσαρντ Σπρίνγκ καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκισης και πρόστιμο 2.000 δολαρίων επειδή απείλησε να δολοφονήσει τον Πρόεδρο Τραμπ.

Ο εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών, Τίμοθι ΒερΧέι, δήλωσε ότι οι απειλές πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. «Η χρήση του διαδικτύου θα έπρεπε να μας δίνει την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε υγιή ανταλλαγή ιδεών, που είναι τόσο σημαντική για μια δημοκρατία. Αλλά κάποιοι προτιμούν να το χρησιμοποιούν ως εργαλείο για να απειλούν και να εκφοβίζουν, μια συμπεριφορά που προκαλεί φόβο και βλάπτει τα δημοκρατικά μας ιδανικά. Όταν ο Βανς είπε ότι σχεδίαζε να σκοτώσει τον Πρόεδρό μας και τον Αντιπρόεδρο απλώς επειδή διαφωνούσε μαζί τους, ξεπέρασε ένα όριο που όλοι καταλαβαίνουμε και έτσι έπρεπε να τιμωρηθεί», ανέφερε πριν απαγγείλει το κατηγορητήριο σε βάρος του 67χρονου.



Αξίζει να σημειωθεί ότι το πραγματικό όνομα του Αμερικακού Αντιπροέδρου είναι Τζέιμς Ντόναλντ Μπόουμαν. Όταν άρχισε να ασχολείται με τα πολιτικά το άλλαξε σε Τζέιμς Ντέιβιντ Μπόουμαν πριν πάρει το επώνυμο της μητέρας του, Βανς.