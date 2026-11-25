Ποινή φυλάκισης 9 μηνών, με τριετή αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στην 22χρονη μητέρα και στον 25χρονο σύντροφό της, που άφησαν μόνα τους δυο νήπια, ηλικίας 2 και 3 ετών, στη Θεσσαλονίκη. Κρίθηκαν ένοχοι για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο κατά συρροή από κοινού, χωρίς να τους αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, που ζήτησε η υπεράσπισή τους.

Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο για να δικαστούν η μητέρα και ο σύντροφός της για τα παιδιά που βρέθηκαν μόνα σε σπίτι τρώγλη



Βίντεο: Βασίλης Παπαναστασούλης pic.twitter.com/8D0mKYlUAM — Flash.gr (@flashgrofficial) November 25, 2026

Κατά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, υποβλήθηκε αίτημα αναβολής της δίκης που απορρίφθηκε από το δικαστήριο. Προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι υπήρχε κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς η 22χρονη ήταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης και μετέβη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο γιατί αποκολλήθηκε το έμβρυο και υπέστη ακατάσχετη αιμορραγία.

Κατά την απολογία της, η κατηγορούμενη, υπήκοος Συρίας, ανέφερε ότι: «Ήμουν έγκυος, δεν ήταν η πρώτη φορά. Είχα αιμορραγία και πόνο και αναγκάστηκα, μαζί με τον άνδρα μου, να πάω σε οποιοδήποτε νοσοκομείο. Ήταν μακριά το νοσοκομείο. Πήραμε τηλέφωνο σε έναν φίλο μας. Όταν επιστρέψαμε ήταν η αστυνομία στο σπίτι . Πονούσα. Έναν χρόνο μένουμε σε αυτό το σπίτι».

Ακόμη, πρόσθεσε: «Όχι δεν έκλαιγαν τα παιδιά τις προηγούμενες μέρες. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε αυτό για τον συγκεκριμένο λόγο. Τα άφησα μόνα γιατί είχα πόνο…Τι να έκανα; Δεν μας έκοβε. Εκείνη τη στιγμή ήμασταν αναστατωμένοι. Πονούσα, δεν ήξερα τι να κάνω».

Κατά την απολογία του, ο 25χρονος Παλαιστίνιος ανέφερε ότι έχει μόνιμη σχέση επί 13 μηνες με την συγκατηγορούμενή του. «10 με 10:30 το βράδυ πήγαμε στο νοσοκομείο. Είχε αιμορραγία, το είδα με τα μάτια μου. Πήραμε τηλέφωνο έναν φίλο μας, να μας επιστρέψει στο σπίτι επειδή έχει αμάξι. Θέλαμε να πάρουμε τα παιδιά και να πάμε πίσω στο νοσοκομείο».

Ισχυρίστηκε δε: «Είχα το έμβρυο στο χέρι μου. Τι να σκεφτώ εκείνη την ώρα; Πήγαμε στο νοσοκομείο για να τη σώσω. Δεν σκέφτηκα να φωνάξω το ασθενοφόρο, ούτε τίποτα άλλο».