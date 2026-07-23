Ποινική δίωξη για δωροδοκία στον Ιατροδικαστή και τον καθηγητή τοξικολογίας στα Χανιά

Προθεσμία έως το πρωί της Δευτέρας έλαβαν για να απολογηθούν ο ιατροδικαστής Χανίων και ο διευθυντής του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα.

Οι δύο είναι οι μοναδικοί από τους εμπλεκόμενους που εξακολουθούν να κρατούνται, ενώ οι υπόλοιποι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, σε μια δικογραφία που αριθμεί πάνω από 20 άτομα.

Αρνούνται τις κατηγορίες

Σύμφωνα με το Creta24, ο συνήγορός τους, Εμμανουήλ Σαββόπουλος, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ενημερωθεί για το περιεχόμενο της δικογραφίας, με αποτέλεσμα να μην είναι γνωστοί οι ακριβείς λόγοι που οδήγησαν στην άσκηση των διώξεων. Όπως υποστήριξε, οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται όσα τους αποδίδονται και δηλώνουν ότι δεν έχουν γνώση των σχετικών καταγγελιών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η υπόθεση συνδέεται με φακέλους στους οποίους είχαν προηγηθεί συλλήψεις για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Η έρευνα των Αρχών επικεντρώνεται σε καταγγελίες περί ενδεχόμενης αλλοίωσης τοξικολογικών εξετάσεων, με στόχο, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, να χαρακτηρίζονται ως τοξικομανείς άτομα που είχαν εμπλακεί σε υποθέσεις ναρκωτικών.

Παρότι έχουν ήδη ασκηθεί οι πρώτες ποινικές διώξεις, οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστεί η πλήρης έκταση της υπόθεσης και να εξεταστεί αν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα.

Οι απολογίες των δύο βασικών κατηγορουμένων έχουν προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 10:00.