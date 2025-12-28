Ποινική δίωξη στον Ιβάν Γκρέκο για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος - Δικάζεται τη Δευτέρα

Στο Αυτόφωρο Μονομελές θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου για να δικαστεί ο γνωστός τράπερ Ιβάν Γκρέκο μετά τη σύλληψή του το απόγευμα του Σαββάτου στη Γλυφάδα.

Συγκεκριμένα, ο Εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική για το πλημμέλημα της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος.

Η σύλληψη του Ιβάν Γκρέκο

O τράπερ συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου στη Γλυφάδα να επιβαίνει μαζί με ακόμα δύο άτομα σε όχημα που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν γύρω στις 17:30 το απόγευμα στη λεωφόρο Κύπρου, όταν η Αστυνομία κατά τον έλεγχο οχήματος που απασχολούσε για υπόθεση υπεξαίρεσης (είχε δηλωθεί ως κλεμμένο), συνέλαβε έναν 28χρονο για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, καθώς έφερε μικροποσότητα κάνναβης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον δικηγόρο του Πέτρο Πανταζή, οι φήμες ότι ο εντολέας παραβίασε τους περιοριστικούς όρους είναι ανυπόστατες.

Από τις 17.12.2025, ο περιοριστικός όρος κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι») που του είχε επιβληθεί, έχει αντικατασταθεί με άλλους όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της κατοικίας του.