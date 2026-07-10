Ποινική δίωξη στους δυο κατηγορούμενους για τη φωτιά και την έκρηξη στον Ασπρόπυργο

Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα ασκήθηκε κατά περίπτωση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των δύο συλληφθέντων για την έκρηξη του βυτιοφόρου στον Ασπρόπυργο.

Η δίωξη περιλαμβάνει τα αδικήματα της έκρηξης και του εμπρησμού από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο (κακουργήματα), αλλά και της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της μη λήψης και τήρησης μέτρων ασφαλείας (πλημμελήματα)

Οι κατηγορούμενοι παραπέμπονται σε ανακριτή, ενώ στην πορεία της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης θα αποφασιστεί εάν θα υπάρξει επέκταση της ποινικής δίωξης και σε άλλα πρόσωπα.