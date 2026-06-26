Ποινική δίωξη στους επτά συλληφθέντες για το φονικό στην Καλλιθέα - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα Παρασκευή (26/6) οι πρώτοι επτά συλληφθέντες για την άγρια δολοφονία του 15χρονου στην πλατεία της Καλλιθέας τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Εκεί τους ασκήθηκε ποινική δίωξη με την επιβαρυντική περίσταση της αθλητικής βίας. Αυτή κατά περίπτωση αφορά:

Ανθρωποκτονία από πρόθεση

Συμπλοκή στην οποία προκλήθηκε θάνατος

Επικίνδυνη σωματική βλάβη

Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στη συνέχεια σε ανακριτή.

Φωτ.: Eurokinissi

Τι εξετάζουν οι Αρχές για τη φονική συμπλοκή

Την ίδια ώρα η ΕΛ.ΑΣ. αναζητεί για να συλλάβει 10 ακόμη άτομα που συμμετείχαν στον φονικό καβγά, που, όπως όλα δείχνουν, έγινε για τη διεκδίκηση μιας πλατείας στην Αγία Ελεούσα της Καλλιθέας.

Κατά τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, λίγο μετά τις 23:30 ο 15χρονος, που διέμενε στα βόρεια προάστια, βρισκόταν στην πλατεία μαζί με ακόμη πέντε νεαρούς, στη συμβολή των οδών Μεγαλοπόλεως και Κρέμου. Εκεί εμφανίστηκε δεύτερη παρέα και ακολούθησε έντονη λεκτική αντιπαράθεση.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις από την ΕΛΑΣ, η ένταση κλιμακώθηκε όταν η πλευρά του 15χρονου κάλεσε επιπλέον άτομα. Λίγο αργότερα ακόμη πέντε νεαροί έφτασαν με αυτοκίνητο και η αντιπαράθεση μετατράπηκε σε εκτεταμένη συμπλοκή. Από την έρευνα προκύπτει ότι χρησιμοποιήθηκαν όχι μόνο γροθιές και κλωτσιές αλλά και αιχμηρά αντικείμενα, κατσαβίδια και ξύλα.

Το επεισόδιο δεν περιορίστηκε στην πλατεία. Μαρτυρίες κατοίκων περιγράφουν καταδίωξη στους γύρω δρόμους, με τον 15χρονο να τρέχει στην οδό Μεγαλοπόλεως ενώ δεχόταν επίθεση από μέλη της αντίπαλης ομάδας.

Η συμπλοκή κατέληξε περίπου 80 μέτρα μακριά από το αρχικό σημείο, έξω από είσοδο πολυκατοικίας. Εκεί, σύμφωνα με την ομολογία του 17χρονου, σημειώθηκε το θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι στο στήθος του ανήλικου. Ο τραυματισμένος 15χρονος κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο, ενώ οι εμπλεκόμενοι αποχώρησαν από το σημείο μέσω των γύρω στενών.

Στιγμιότυπο μετά την αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα / Φωτ.: FLASH

«Ξεθωριάζουν» τα οπαδικά κίνητρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συμπλοκή συμμετείχαν συνολικά 14 άτομα, στην πλειονότητά τους ηλικίας μεταξύ 17 και 19 ετών. Παρά το γεγονός ότι, κατά την πρώτη εκτίμηση, η συμπλοκή φαινόταν να είχε σχέση με οπαδική αντιπαράθεση, η εκδοχή αυτή έχει αρχίσει να «ξεθωριάζει».

Η αρχική εκτίμηση βασίστηκε στο γεγονός ότι το θύμα μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, φορώντας μπλούζα με διακριτικά μεγάλης ομάδας. Ωστόσο, από τους 14 συμμετέχοντες στη συμπλοκή, μόνο ένας είναι οπαδός αντίπαλης ομάδας και πήγε στο σημείο του εγκλήματος -στην οδό Μεγαλοπόλεως- σε δεύτερο χρόνο και όχι κατά την αρχική αντιδικία.

Οι συλληφθέντες προανακριτικά τηρούν αρνητική στάση απέναντι στους αστυνομικούς του ελληνικού FBI, αρνούμενοι να πουν τι συνέβη και φτάσαμε στη δολοφονία ενός νεαρού. Ο δράστης, Έλληνας γύρω στα 18, έχει ομολογήσει την πράξη του χωρίς όμως να πει τι ακριβώς συνέβη.

Χαρακτηριστικό είναι ότι τα άτομα της παρέας του δεν αποκάλυπταν την ταυτότητα του θύματος, ενώ μέχρι λίγο νωρίτερα δεν φαίνεται να τον είχε αναζητήσει κάποιο μέλος της οικογένειάς του.