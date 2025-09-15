Ποιο είναι το 17χρονο παιδί... θαύμα της Καϊράτ που θα βρεθεί στον δρόμο του Ολυμπιακού

Στην μάχη της Ευρώπης ρίχνεται ο Ολυμπιακός ο οποίος γνωρίζει εδώ και εβδομάδες τους οκτώ αντιπάλους του στο Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» θα αγωνιστούν για πρώτη φορά έπειτα από πέντε χρόνια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και για πρώτη φορά με το νέο format.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στις 17 Σεπτεμβρίου (19:45) κόντρα στην Πάφο και να ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στη League Phase στα τέλη Ιανουαρίου 2026.

Από το πρόγραμμα, έγινε γνωστό ότι η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρθα αναμετρηθεί με την Καϊράτ του Καζακστάν για την 6η αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, στις 9 Δεκεμβρίου.

Η ομάδα από το Αλμάτι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της κεντροασιατικής δημοκρατίας, επικράτησε 1-0, το βράδυ της Κυριακής (14/9) επί της Ακτόμπε, η οποία βρίσκεται στην τέταρτη θέση, χάρη σε ένα γκολ στο 52ο λεπτό του πιο υποσχόμενου παίκτη της, του Νταστάν Σατπάεφ (μόλις έκλεισε τα 17) , ο οποίος θα παίζει για την Τσέλσι την επόμενη σεζόν.

Ποιο είναι το wonderkid που ακούει στο όνομα Ντάσταν Σατπάεφ

Για όσους παρακολουθούν το καζακικό ποδόσφαιρο, το όνομα του Ντάσταν Σατπάεφ δεν είναι άγνωστο. Δύο χρόνια πριν, είχε ήδη κληθεί στην πρώτη ομάδα της Καϊράτ για ευρωπαϊκό αγώνα και στα 14 του είχε σημειώσει 80 γκολ σε μία μόνο σεζόν στην Κ17. Οι ιθύνοντες της Τσέλσι, εντυπωσιασμένοι από τις επιδόσεις του, αποφάσισαν να τον αποκτήσουν για 4 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων μπόνους, με στόχο να τον εντάξουν στην ομάδα μόλις κλείσει τα 18.

Dastan Satpaev ('08/🇰🇿) vs FC Aktobe | Kazakhstan Premier League (14.09.2025)



81 minutes played pic.twitter.com/U7G0h5fTo6 — Scout in Eurasia (@scout_eurasia) September 14, 2025

Μετά από αυτή τη νίκη, η Καϊράτ έχει 49 βαθμούς, ούσα πρωτοπόρος με τέσσερις αγώνες να απομένουν στο πρωτάθλημα του Καζακστάν, δύο περισσότερους από την Αστάνα, η οποία αγωνίστηκε επίσης στο Champions League πριν από 10 χρόνια εναντίον της Ατλέτικο Μαδρίτης, και η οποία αυτή την αγωνιστική αναδείχθηκε ισόπαλη εντός έδρας με την Γελιμάι (3-3).

🚨🇰🇿 | Born for this. 17-year-old Dastan Satpaev scored a goal in the 52th minute of the match against Aktobe.



That goal brought his total number of goal contributions (goals + assists) this season to 21. pic.twitter.com/vaCW7wbEeh — Scout in Eurasia (@scout_eurasia) September 14, 2025

Η ιδιαιτερότητα της ώρας και η χιλιομετρική απόσταση

Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στις 17:30 ώρα Ελλάδος στις 9 Δεκεμβρίου. Η διαφορά ώρας μεταξύ Ελλάδας και Αλμάτι είναι δύο ώρες, με την πόλη του Καζακστάν να βρίσκεται δύο ώρες μπροστά από εμάς. Επομένως, η τοπική ώρα της εν λόγω αναμέτρησης θα είναι 19:30.

Ο λόγος που η UEFA όρισε τη συγκεκριμένη ώρα είναι διότι στο Καζακστάν, ειδικά τον Δεκέμβριο οι θερμοκρασίες μπορεί να πέσουν πολύ χαμηλά. Και γι' αυτό άλλωστε η UEFA συχνά ορίζει αγώνες νωρίτερα νωρίς το απόγευμα, για να αποφευχθεί το έντονο κρύο της νύχτας.

Το βέβαιο είναι ότι το ταξίδι στο Καζακστάν, ένας από τους πιο μακρινούς προορισμούς που μπορεί να συναντήσει ελληνική ομάδα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, εκτοξεύει το συνολικό χιλιομετρικό αποτύπωμα του Ολυμπιακού στην Ευρώπη αυτή τη χρονιά.