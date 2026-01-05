Ποιο είναι το μοντέλο που «αναστάτωσε» τον Μέσι - Η κόντρα με τη σύζυγο και το «βέτο» για το γήπεδο

Η σύζυγος του Λιονέλ Μέσι «κατηγορείται» ότι εμπόδισε το μοντέλο Σούζι Κορτέζ να παρακολουθήσει τον τελικό του MLS Cup τον περασμένο μήνα.



Ο 38χρονος Αργεντινός σούπερ σταρ οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι σε νίκη με 3-1 επί των Βανκούβερ Γουάιτκαπς.



Αλλά η Κορτέζ, η οποία... βομβάρδιζε τον Μέσι με σέξι φωτογραφίες εδώ και αρκετά χρόνια, ισχυρίστηκε ότι η Αντονέλα Ροκούτσο την εμπόδισε να παρακολουθήσει τον ήρωά της καθώς αυτός πρόσθεσε έναν ακόμα τίτλο στην καριέρα του.





Και η έξαλλη θαυμάστρια του Μέσι υποστήριξε ότι η κατάσταση «της προκάλεσε δημόσια αμηχανία».

Το «βέτο» στο γήπεδο

Μιλώντας στο Extra, η Κορτέζ είπε: «Ένιωσα ταπεινωμένη. Κανείς δεν θα έπρεπε να αποκλείεται από μια δημόσια αθλητική εκδήλωση λόγω προσωπικών ζητημάτων ή διαφορών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».



Η βραζιλιάνικης καταγωγής σταρ ισχυρίζεται ότι της απαγορεύτηκε η είσοδος στο Chase Stadium μετά από αίτημα του Ροκούτσο προς την διοίκηση της Ίντερ Μαϊάμι.





Η Κορτέζ ισχυρίστηκε επίσης ότι έχει αποκλειστεί από όλους τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης της οικογένειας Μέσι.





Η κόντρα με την σύζυγο του Μέσι



Ωστόσο, η εντυπωσιακή Βραζιλιάνα δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει τη σύζυγο του Μέσι σε περίπτωση που προκύψει η ευκαιρία κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 στο οποίο θα είναι παρούσα.



Η Κορτέζ έχει παρακολουθήσει στενά την καριέρα του Μέσι, συμπεριλαμβανομένης της εποχής που αγωνιζόταν στην Μπαρτσελόνα και την Παρί Σεν Ζερμέν.





Και το πρώην μοντέλο του Playboy έχει πολλά τατουάζ – συμπεριλαμβανομένων κάποιοων και σε... ευαίσθητες περιοχές – προς τιμήν του οκτώ φορές νικητή της Χρυσής Μπάλας.