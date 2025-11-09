Ποιο ελληνικό νησί απαγορεύει πισίνες και ομπρελοκαθίσματα - Πώς λέει «όχι» στην άναρχη ανάπτυξη

Ένα διαφορετικό μοντέλο για την ανάπτυξη και την πολεοδομική της οργάνωση επιλέγει ένα νησί στην καρδιά των Κυκλάδων, τηρώντας μεγάλες «αποστάσεις» από τον υπερτουρισμό και την αλόγιστη εκμετάλλευση του φυσικού και πολιτιστικού τοπίου.

Ο λόγος για τη Σίκινο, ένα από τα μικρά «διαμάντια» του Αιγαίου, που ενέκρινε τη διαμόρφωση της πρότασης χωρικής οργάνωσης και κατέθεσε επίσημα σχόλια στη δημόσια διαβούλευση για το νέο Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο για το νησί.

Φωτό: IMAGO / Pond5 Images

Σύμφωνα με την Κίνηση για την Προστασία των Νησίδων, το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σικίνου αποφάσισε μία σειρά από παρεμβάσεις που αποτελούν «σταθμό» για την ανάπτυξη των ελληνικών νησιών συνολικά.

Φωτό: IMAGO / Depositphotos

Κύρια σημεία της απόφασης του Δήμου Σικίνου είναι τα εξής:

Όχι σε πισίνες και τεχνητά νερά σε όλο το νησί και εντός οικισμών. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό και ήδη σε πολλά νησιά οι τιμές έχουν εκτοξευθεί έως και 700%. Υποχρεωτικές δεξαμενές νερού σε κάθε νέα οικοδομή.

Παραλίες ελεύθερες και καθαρές, χωρίς παραχωρήσεις για ομπρελοκαθίσματα. Η απόφαση αξιολογήθηκε θετικά και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Όχι σε μεγάλες ξενοδοχειακές επενδύσεις. Δεν επιδιώκεται «ανάπτυξη» που αλλοιώνει το τοπίο. Προκρίνονται μικρές μονάδες έως 20 κλίνες, σε αρμονία με το νησί, σύμφωνα με το Περιφερειακό Χωροταξικό Νοτίου Αιγαίου.

Όχι σε υπόσκαφα κτίσματα και ανεμογεννήτριες, που αλλοιώνουν το κυκλαδίτικο τοπίο και την κλίμακα του νησιού.

Φωτό: IMAGO / Depositphotos

Ο Δήμος Σικίνου όμως λέει και μία σειρά από μεγάλα «ναι»:

Ναι στην πράσινη ενέργεια -αλλά με μέτρο. Προτείνεται μικρό φωτοβολταϊκό πάρκο μόνο για ηλεκτροδότηση των αφαλατώσεων, ώστε να μειωθεί το ενεργειακό κόστος.

Στήριξη της αγροτικής γης. Χρηματοδότηση για προστασία και αποκατάσταση των αναβαθμίδων, που συγκρατούν νερό, χώμα και διατηρούν το τοπίο ζωντανό.

Αδόμητες ζώνες προστασίας. Περιοχές όπως η Επισκοπή, το Παλαιόκαστρο, η Μάλτα και ο Όρμος Καρρά προτείνονται ως οριστικά προστατευμένες λόγω αρχαιολογικής σημασίας.

Φωτό: IMAGO / Depositphotos

Η Σίκινος, ενταγμένη στο πρόγραμμα «7 Most Endangered» της Europa Nostra, δείχνει τον δρόμο για το μέλλον των Κυκλάδων:

Οργανωμένος χωρικός σχεδιασμός

Προστασία τοπίου και πολιτιστικής κληρονομιάς

Ανάπτυξη με όρια, ποιότητα και σεβασμό

Όπως επισημαίνει η Κίνηση για την Προστασία των Νησίδων, σε μια εποχή όπου τα νησιά μας κινδυνεύουν να γίνουν real estate πάρκα, η Σίκινος αποδεικνύει ότι ο τουρισμός μπορεί να συμβαδίζει με την προστασία του τόπου.

Ένα νησί που αντιστέκεται

Η Σίκινος βρίσκεται κοντά στην Ίο και τη Φολέγανδρο στο νότιο τμήμα των Κυκλάδων.

Σύμφωνα με την μυθολογία, πήρε το όνομά της από τον Σίκινο, γιο του βασιλιά της Λήμνου. Λέγεται πως οι γυναίκες της Λήμνου θέλησαν να εκδικηθούν τους άντρες τους και έσφαξαν όλο τον ανδρικό πληθυσμό του νησιού. Σώθηκε μόνο ο βασιλιάς Θόας, γιατί η κόρη του Υψιπύλη τον έκλεισε σε ένα κιβώτιο και τον έριξε στην θάλασσα. Τα ρεύματα τον έφεραν στις ακτές της Σικίνου, που τότε ονομαζόταν Οινόη. Εκεί παντρεύτηκε μια τοπική Νύμφη και μαζί απέκτησαν τον Σίκινο, απ’ όπου και πήρε το όνομά του το νησί.

Φωτό: IMAGO / Depositphotos

Το νησί γίνεται viral κάθε χρόνο στα τέλη του καλοκαιριού, για τους «απονεριστές» που πέφτουν στα νερά του λιμανιού προκειμένου να αποχαιρετήσουν τα πλοία που φεύγουν, με τα βίντεο από αυτήν την αρκετά επικίνδυνη πρακτική να κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Ωστόσο, η Σίκινος είναι πολλά περισσότερα από αυτό.

Φωτό: IMAGO / Pond5 Images

Σε διαφορετικό «μήκος κύματος» από τη γειτονική Ίο και με ελαφρώς διαφορετικό «ύφος» και από την Φολέγανδρο, η Σίκινος προσφέρει ηρεμία, ήπιο τουρισμό, παράδοση αλλά και υπέροχες παραλίες.

Φωτό: IMAGO / Pond5 Images

Το λιμάνι της είναι η Αλοπρόνοια, ένα γραφικό ψαροχώρι που απέχει 3,5 χλμ από την Χώρα. Αλοπρόνοια σημαίνει φροντίδα από τις κακουχίες της θάλασσας.

Φωτό: IMAGO / Pond5 Images

Η Χώρα είναι χτισμένη στο χείλος ενός απόκρημνου γκρεμού στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού. Αποτελείται από δύο συνοικίες, εξίσου όμορφες και γοητευτικές, το Κάστρο και το Χωριό. Τα κάτασπρα παραδοσιακά σπίτια, τα όμορφα πέτρινα αρχοντικά, τα λαβυρινθώδη σοκάκια, τα ασβεστωμένα πεζούλια και σκαλοπάτια συνθέτουν έναν πίνακα ζωγραφικής.

Φωτό: IMAGO / Depositphotos

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της Σικίνου είναι τα ξωκκλήσια της, 61 τον αριθμό.

Απομεινάρια αρχαίων οικισμών, βυζαντινές εκκλησίες, φαράγγια, απόμακρες παραλίες, ξέφωτα με πανοραμική θέα και πλούσια φύση είναι μερικά από τα «δώρα» του νησιού στους περιπατητές.

Η Επισκοπή Σικίνου. Φωτό: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η Επισκοπή στη Σίκινο είναι ένα μοναδικής ομορφιάς βυζαντινό μνημείο. Το κτίσμα χρονολογείται από τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, αρχικά λειτούργησε ως ρωμαϊκό μαυσωλείο και σταδιακά μετατράπηκε σε εκκλησία αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου.

Είναι ένα από τα λίγα παραδείγματα κτιρίων της αρχαιότητας που σώζονται στην Ελλάδα σε πολύ καλή κατάσταση αλλά και ένα ξεχωριστό παλίμψηστο ρωμαϊκού και βυζαντινού πολιτισμού.

Η Επισκοπή Σικίνου. Φωτό: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οι παραλίες της Σίκινου είναι ιδιαίτερες, με καταγάλανα και καθαρά νερά, κάποιες ερημικές που έχουν πρόσβαση μόνο με καΐκι. Η παραλία της Αλοπρόνοιας, το Διαλισκάρι και ο Άγιος Γεώργιος είναι προσβάσιμες οδικώς.