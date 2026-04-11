Ποιο θα είναι το ζευγάρι του τελικού του Champions League σύμφωνα με το «Football Meets Data»

Οι πρώτοι αγώνες για τα προημιτελικά ολοκληρώθηκαν και πλέον η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μπαίνει σιγά σιγά στην τελική ευθεία για τον μεγάλο τελικό.

Η γνωστή πλατφόρμα «Football Meets Data» με ανάλυση της έδωσε την Μπάγερν Μονάχου και την Άρσεναλ ως τις δυο ομάδες που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες για να φτάσουν μέχρι το τελικό της Βουδαπέστης.

Οι Γερμανοί έκαναν αποφασιστικό βήμα, επικρατώντας με 2-1 της Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», παίρνοντας προβάδισμα πρόκρισης.



Την ίδια ώρα, οι Λονδρέζοι απέδρασαν με σημαντικό «διπλό» από την έδρα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, χάρη στο γκολ του Κάι Χάβερτς στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.