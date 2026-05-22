Ποιοι έδωσαν το «παρών» στα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού

Την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα ανακοίνωσε χθες Πέμπτη (21/5) η Μαρία Καρυστιανού, παρουσιάζοντας το όνομα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Κίνημα Πολιτών Μαρία Καρυστιανού», καθώς και το έμβλημα του κόμματος, ένα περιστέρι με κλαδί ελιάς.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Μαρία Καρυστιανού παρουσίασε τα 20 σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης, η οποία νωρίτερα είχε τεθεί προς υπογραφή από πολίτες. Στην ομιλία της έκανε αναφορές στη Δικαιοσύνη, στον ρόλο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, στις μεταφορές, αλλά και στα εθνικά ζητήματα, ενώ έκλεισε εμφανώς συγκινημένη με στίχους του Κωστή Παλαμά.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος διάφορα πρόσωπα από τον δημόσιο χώρο. Ανάμεσά τους ήταν ο τεχνικός σύμβουλος συγγενών θυμάτων των Τεμπών Βασίλης Κοκοτσάκης, ο διεθνολόγος και πολιτικός επιστήμονας Σταύρος Καλεντερίδης, ο πτέραρχος ε.α. Αθανάσιος Παπανικολάου, ο πρόεδρος των Ελλήνων της Αγίας Πετρούπολης Στράτος Σιουρδάκης, ο ραδιοφωνικός παραγωγός από τη Νέα Υόρκη Κώστας Κατέχης, η καθηγήτρια Οικονομικών Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη και η Χαρίτα Μάντολες.

Στο Ολύμπιον, όπου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση, έδωσαν επίσης το «παρών» πρόσωπα από διαφορετικούς επαγγελματικούς και πολιτικούς χώρους. Ανάμεσά τους ήταν ο αγγειοχειρουργός Χρήστος Παπασιδέρης, ο επιχειρηματίας Γιάννης Μωυσίδης, ο πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ψωμιάδης, καθώς και ο δικηγόρος Σπύρος Χριστόφιλος, γιος της πρώην προέδρου του Αρείου Πάγου Βασιλικής Θάνου, ενώ την εκδήλωση παρουσίασε (μαζί με τον Θανάση Αυγερινό) η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου.

Παρόντες ήταν ακόμη η δικηγόρος Μαρία Γρατσία, ο δικηγόρος Γιάννης Χατζηαντωνίου και ο σχεδιαστής μόδας Ερωτόκριτος Κυμιώνης.

«Είμαστε μαζί με κάθε φωνή που αγαπάει την πατρίδα, τη δικαιοσύνη και την ισονομία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο σχεδιαστής μόδας, καλώντας τους πολίτες να γίνουν μέρος μιας νέας πορείας για τη χώρα.

Στην εκδήλωση βρέθηκε και ο Νίκος Γαλανός, πρώην βουλευτής του ΚΚΕ και του Συνασπισμού στα τέλη της δεκαετίας του ’80, ο οποίος στη συνέχεια εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ και αργότερα συμμετείχε και στο ψηφοδέλτιο του Γιάννη Δημαρά για την Περιφέρεια Αττικής.

Παράλληλα, στην κάμερα του FLASH μίλησε και ο δημοτικός σύμβουλος Θέρμης, Αστέριος Καρακώττας, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στη Μαρία Καρυστιανού και μιλώντας για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία.

Όπως ανέφερε, η ελληνική επαρχία ερημώνει, το δημογραφικό πρόβλημα διογκώνεται, ενώ ολοένα και περισσότεροι νέοι σκέφτονται να φύγουν στο εξωτερικό αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής. Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στην κρίση εμπιστοσύνης προς τη δικαιοσύνη, τονίζοντας πως «όταν βάλλεται το οχυρό των φτωχών, τότε οι πολίτες οφείλουν να ενεργοποιηθούν».

Ο ίδιος δήλωσε πως συστρατεύεται με τη Μαρία Καρυστιανού, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η χώρα χρειάζεται τη συμμετοχή όλων για να «σηκωθεί όρθια».