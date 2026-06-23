Ποιοι είναι οι τρεις «σκιώδεις υπουργοί» του Τσίπρα σε Οικονομία, Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε τα 50 στελέχη που απαρτίζουν τη «σκιώδη κυβέρνηση» της ΕΛΑΣμε το ενδιαφέρον να εστιάζεται στα πρόσωπα που θα σηκώσουν το βάρος σε νευραλγικούς τομείς όπως η Οικονομία, η Εξωτερική Πολιτική και η Άμυνα.

Ο κ. Τσίπρας δίνει τα τρία «χαρτοφυλάκια» με ισχυρά βιογραφικά και μεγάλη εμπειρία στους τομείς τους οποίος αναλαμβάνουν.

Τομέας Οικονομικών: Κουτεντάκης Φραγκίσκος



Ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα και είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στα Πανεπιστήμια Warwick και Sciences-Po, ενώ ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, και εστιάζει στα Οικονομικά της Εργασίας, τη Δημόσια Οικονομική, την Οικονομική Ανισότητα και την Οικονομική Ιστορία.

Επιδιώκει τη σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την εμπειρική οικονομική ανάλυση, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ κράτους, οικονομίας και κοινωνίας.

Πέρα από την ακαδημαϊκή του απασχόληση έχει αναλάβει θέσεις ευθύνης στον τομέα της εφαρμοσμένης δημοσιονομικής πολιτικής.

Από το 2015 έως το 2018 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, θέση από την οποία συνέβαλε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της δημοσιονομικής στρατηγικής σε μια περίοδο κρίσης και ιδιαίτερα σημαντικών προκλήσεων για την ελληνική οικονομία.

Από το 2018 έως το 2023 υπηρέτησε ως Συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, με αντικείμενο την παρακολούθηση και κριτική ανάλυση της δημοσιονομικής πολιτικής και των μακροοικονομικών εξελίξεων.

Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής: Τζήμητρας Χάρης

Ο Χάρης Τζήμητρας είναι Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο για την Ειρήνη.

Με την ιδιότητα αυτή, συντονίζει την έρευνα και το διάλογο για την αναζήτηση πολιτικής διευθέτησης του Κυπριακού ζητήματος. Είναι επίσης Senior Fellow του Atlantic Council στην Ουάσιγκτον.

Είναι Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, με ειδίκευση στην επίλυση διεθνών διαφορών και συγκρούσεων, την ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωπολιτική, το δίκαιο της θάλασσας, την εξωτερική πολιτική και την Ανατολική Μεσόγειο και έχει εκτενές συγγραφικό έργο στους τομείς αυτούς.

Διετέλεσε σε διδακτικές και ερευνητικές θέσεις στα Πανεπιστήμια Bilgi και Koç της Κωνσταντινούπολης, στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ) και δίδαξε, ως επισκέπτης καθηγητής, σε πολλά πανεπιστήμια διεθνώς.

Είναι μέλος σε Συμβούλια και Επιτροπές στους τομείς ειδίκευσής του. Σπούδασε στο London School of Economics (BSc (Econ). Honours στις Διεθνείς Σχέσεις) και στο ΠάντειοΠανεπιστήμιο (διδακτορικό με Άριστα στο Διεθνές Δίκαιο).

Εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα ως υπότροφος του ΙΚΥ στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων.

Τομέας Άμυνας: Χριστοδούλου Χρήστος

Ο Πτέραρχος Χρ. Χριστοδούλου, γεννήθηκε στη Δράμα τον Μάρτιο του 1958.

Έζησε και μεγάλωσε τα παιδικά του και εφηβικά του χρόνια στο Καλαμπάκι, όπου έλαβε την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του.

Εισήχθηκε στη Σχολή Ικάρων τμήμα Ιπταμένων τον Σεπτέμβριο 1977. Τον Μάρτιο του επόμενου έτους εκτέλεσε την πρώτη του πτήση με Αφος Τ-41 και στη συνέχεια ακολούθησε η πτητική του εκπαίδευση στην Καλαμάτα σε Αφη Τ-37 και Τ-2.

Αποφοίτησε τον Ιούνιο του 1981 8ος μεταξύ των Ιπταμένων της σειράς του και η πρώτη του τοποθέτηση ήταν στην 111Πτερυγα Μάχης (Νέα Αγχίαλος) στα Α/Φ F-5, με τα οποία συμπλήρωσε 1400 ώρες πτήσης.

Τον Μάιο του 1989, τοποθετήθηκε στην 330Μοίρα η οποία υποδέχθηκε τα νέα Α/Φ F-16 blk 30. Παρέμεινε στην Μοίρα μέχρι τον Φεβρουάριο του 1993, όπου ήδη είχε αναλάβει τα καθήκοντα του Διοικητή 1ου Σμήνους από το καλοκαίρι του προηγούμενου έτους, και ακολούθως τοποθετήθηκε στη θέση του προϊστάμενου Γραφείου Τυποποίησης – Αξιολόγησης της 111ΠΜ.

Ως Ιπτάμενος Μοίρας εκπαιδεύτηκε σε διάφορα σχολεία εσωτερικού και εξωτερικού, σημαντικότερα των οποίων είναι το Instruction Systems Developing (ISD), το Σχολείο Εκπαιδευτών Εδάφους-Αέρος, το Βασικό και προκεχωρημένο Σχολείο Ηλεκτρονικού Πολέμου της Πολεμικής Αεροπορίας, το Σχολείο Κατωτέρων Επιτελών της ΠΑ, το Σχολείο Όπλων - Τακτικής και το Electronic Warfare School στο Σακραμέντο των ΗΠΑ.

Τον Σεπτέμβριο του 1994 τοποθετήθηκε κάτω από τις εντολές του Air Attaché στο Λονδίνο, όπου κατά τη διετή παραμονή του στην Αγγλία, σπούδασε το αντικείμενο των Η/Υ στο Πανεπιστήμιο του ESSEX, από όπου αποφοίτησε επιτυχώς απονέμοντας του τα πτυχία, “Diploma in Computing” το 1995 και “Master in Computer Science” το 1996.

Τον Οκτώβριο του 1996 επέστρεψε στην 111ΠΜ επίσης ως προϊστάμενος του Γραφείου Τυποποίησης - Αξιολόγησης της Μονάδας. Το 1997 παρακολούθησε επιτυχώς τη Σχολή Πολέμου της ΠΑ.

Τον Ιούνιο του 1998 του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Διοικητή της 330 Μοίρας, όπου κατά τη διετή παραμονή του στη θέση αυτή, η Μοίρα συμπλήρωσε περισσότερες από 6000 ώρες πτήσης με μηδενικό δείκτη ατυχημάτων.

Τον Αύγουστο του 2000, τοποθετήθηκε στο Κάλκαρ της Γερμανίας στο Στρατηγείο Reaction Forces Air Staff (RFAS) ως επιτελής αρχικά και Τμηματάρχης το επόμενο έτος, στη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Σχεδίασης.

Τον Αύγουστο του 2002, επέστρεψε στην Ελλάδα και τοποθετήθηκε στην 115ΠΜ (Σούδα) ως Διευθυντής Επιχειρήσεων και Εκπαίδευσης. Από το διάστημα

εκείνο και μέχρι το καλοκαίρι του 2004, η Μονάδα υποδέχτηκε και αξιοποίησε πλήρως επιχειρησιακά τα 60 νέα Α/Φ F-16 Block 52+, κατανεμημένα σε δύο Πολεμικές Μοίρες.

Τον Σεπτέμβριο του 2004 μετατέθηκε στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ) και τοποθετήθηκε ως επιτελής, στη συνέχεια ως Τμηματάρχης και αργότερα ως Διευθυντής στη Διεύθυνση Τυποποίησης Αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια παραμονής του στο Αρχηγείο τοποθετήθηκε σε διάφορες ακόμη θέσεις, όπως στη Διεύθυνση Αεράμυνας ως Τμηματάρχης, στη Διεύθυνση Πληροφορικής ως Διευθυντής και Διευθυντής του Κλάδου Επικοινωνιών και Μηχανογράφησης, από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο του 2007.

Τον Απρίλιο του 2008 τοποθετήθηκε στο Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής ως Διοικητής και μετά από ένα έτος προήχθη στον Βαθμό του Ταξιάρχου και επέστρεψε στο ΑΤΑ όπου τοποθετήθηκε Δντής στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Τον Μάρτιο 2010 του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Διευθυντή Α’ Κλάδου (Επιχειρήσεων) του Αρχηγείου, ενώ τον Μάρτιο του 2011, τα καθήκοντα του Επιτελάρχη μετά την προαγωγή του στο βαθμό του Υποπτεράρχου και τον Αύγουστο του 2012 αυτά του Υπαρχηγού του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας.

Τον Μάρτιο του 2013 ανέλαβε Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης στο Τατόι, όπου προώθησε τη συνεργασία με την ιταλική αεροπορία, την ενοποίηση των στρατιωτικών σχολών ΣΥΔ, ΣΙΡ και ΣΤΥΑ, την αντικατάσταση του εκπαιδευτικού αεροσκάφους αρχικής επιλογής και την αναδιοργάνωση των σχολείων εκπαίδευσης της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τον Μάρτιο του 2014 τοποθετήθηκε Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης, στην Ελευσίνα, σχηματισμός που έχει την ευθύνη υποστήριξης όλων των συστημάτων της ΠΑ, καθώς και την επιχειρησιακή εκμετάλλευση των μεταφορικών και πυροσβεστικών Αφων και ελικοπτέρων.

Τον επόμενο Μάρτιο (2015) προήχθη στον βαθμό του Αντιπτεράρχου και του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Αρχηγού της Τακτικής Αεροπορίας, όπου παρέμεινε στην θέση αυτή για 2 χρόνια.

Τον Ιανουάριο του 2017, με απόφαση του ΚΥΣΕΑ ανέλαβε τα καθήκοντα του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, όπου επίσης παρέμεινε στη θέση για 2 έτη. Στο χρονικό αυτό διάστημα, διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, του Συμβουλίου Άμυνας, ενώ προώθησε μεγάλα προγράμματα της ΠΑ εκ των οποίων τα σημαντικότερα είναι η προμήθεια νέων εκπαιδευτικών Αφων τύπου ΤΕΚΝΑΜ 2002 σε αντικατάσταση των Αφων Τ-41 μετά από 49 έτη χρήσης, της αναβάθμισης 85 Αφων F-16 σε επίπεδο VIPER, προώθηση της στρατιωτικής συνεργασίας με Ισραήλ & Αίγυπτο, καθώς και με όλες τις Βαλκανικές χώρες, αλλά και άλλων χωρών εντός και εκτός ΝΑΤΟ.

Τον Ιανουάριο 2019 με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, προήχθη στον βαθμό του Πτεράρχου και ανέλαβε τα καθήκοντα του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ). Στην θέση αυτή παρέμεινε για ένα έτος. Στο χρονικό αυτό διάστημα προώθησε τη στρατιωτική διπλωματία και συνεργασία τόσο στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, όσο και της ΕΕ, αλλά και στην περιοχή των Βαλκανίων. Παράλληλα, προώθησε προγράμματα εντός των ενόπλων δυνάμεων με κυριότερα την αναβάθμιση του δικτύου στρατιωτικών πληροφοριών, την ανάπτυξη δικτύου επικοινωνιών για την ανεξαρτητοποίηση των ΕΔ από πολιτικούς

φορείς, της αναδιοργάνωσης των ΕΔ και καθιέρωση της διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων.

Μιλάει την Αγγλική σε επίπεδο Proficiency. Σε ότι αφορά στην πτητική του εμπειρία, έχει συμπληρώσει περισσότερες από 4400 ώρες, εκ των οποίων οι 3500 σε μαχητικά Α/Φ ρόλου αναχαίτισης που αναλύονται σε 1400 ώρες σε Α/Φ F-5 και 2100 ώρες σε Α/Φ F-16, ενώ οι υπόλοιπες ώρες είναι σε εκπαιδευτικά Α/Φ, και άλλα μαχητικά και μεταφορικά Α/Φ της ΠΑ.

Είναι παντρεμένος με την Κα Μπίνιου Ευτυχία, έχει δύο κόρες την Κυριακή απόφοιτο Ιατρικής του Αριστοτέλειου Παν/μιου Θεσσαλονίκης με την ειδικότητα Ογκολόγου, διευθύντρια σήμερα στην ογκολογική κλινική του νοσοκομείου Gevle Σουηδίας και τη Ραφαέλα απόφοιτο της Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας η οποία ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο πανεπιστήμιο UCL του Λονδίνου και εργάζεται στην Αγγλία.