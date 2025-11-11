Ποιοι ελέγχουν τα φάρμακα για τα αιγοπρόβατα – Τι αποκαλύπτει η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης της αγοράς κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων (ΚΦΠ) για αιγοπρόβατα, εστιάζοντας σε εμβόλια, αντιβιοτικά και αντιπαρασιτικά. Η έρευνα εντάσσεται στη στρατηγική της ΕΑ για τον αγροδιατροφικό κλάδο, έναν τομέα με κρίσιμη σημασία για την ελληνική οικονομία.

Η επιλογή των αιγοπροβάτων δεν είναι τυχαία: αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι του ζωικού πληθυσμού της χώρας (μετά τα πουλερικά) και το αιγοπρόβειο γάλα αποτελεί τη βάση της φέτας, του εμβληματικού ελληνικού προϊόντος.

Η μελέτη καλύπτει την περίοδο Ιανουάριος 2019 – Ιούνιος 2024 και συμπληρώνει την προηγούμενη έρευνα της Επιτροπής για την αγορά των ζωοτροφών.

Ξένες πολυεθνικές «κρατούν» την αγορά

Το μεγαλύτερο μέρος των εμβολίων, αντιπαρασιτικών και αντιβιοτικών εισάγεται από θυγατρικές ξένων πολυεθνικών. Οι βασικές χώρες προέλευσης είναι η Ολλανδία (19,9%), η Ισπανία (19%), το Βέλγιο (18,8%) και η Γαλλία (12,6%) — κυρίως δηλαδή από τη βορειοδυτική Ευρώπη.

Πωλήσεις και κέρδη σε ανοδική πορεία

Η αξία των πωλήσεων εισαγωγέων σε όλες τις κατηγορίες φαρμάκων παρέμεινε σταθερή τα τελευταία χρόνια, με άνοδο 13,7% το 2023. Η πλειονότητα των προϊόντων είναι off-patent (γενόσημα ή μη κατοχυρωμένα), τα οποία κατέχουν το 81% των πωλήσεων. Οι εισαγωγείς πωλούν κυρίως σε φαρμακαποθήκες (23%), κτηνιατρικά γραφεία παραγωγικών ζώων (20%), ιδιωτικά κτηνιατρεία (18%) και φαρμακεία (15%), ενώ οι απευθείας πωλήσεις σε συνεταιρισμούς ή εκτροφές είναι ελάχιστες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι τιμές πώλησης αυξάνονται ταχύτερα από τις τιμές αγοράς, ενώ μετά το 2022 τα spreads (διαφορές αγοράς – πώλησης) διευρύνθηκαν, ιδίως στα αντιπαρασιτικά και αντιβιοτικά. Ο κύκλος εργασιών των εισαγωγέων αυξήθηκε σταθερά από το 2020 έως το 2023, ενώ το μέσο μικτό περιθώριο κέρδους κινείται σε υψηλά επίπεδα, περίπου 32%.

Η εικόνα στις φαρμακαποθήκες

Οι φαρμακαποθήκες, σύμφωνα με την ΕΑ, εμφανίζουν πιο περιορισμένα περιθώρια κέρδους (περίπου 10%) και λιγότερες μεταβολές στις πωλήσεις ανά κατηγορία προϊόντος. Το 46% των πωλήσεων κατευθύνεται σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, ενώ 24% σε φαρμακεία — δύο κανάλια που συγκεντρώνουν το 70% της αγοράς. Παράλληλα, δεν καταγράφονται σημαντικές οριζόντιες πωλήσεις μεταξύ φαρμακαποθηκών, ενώ ο κύκλος εργασιών του κλάδου βαίνει αυξανόμενος την περίοδο 2020-2023.

Μέτρια έως υψηλή συγκέντρωση – ακόμα και μονοπώλια σε κωδικούς

Η αγορά των ΚΦΠ για αιγοπρόβατα εμφανίζει μέτριο βαθμό συγκέντρωσης στα αντιβιοτικά και αντιπαρασιτικά (δείκτες HHI 1.743 και 1.767), αλλά υψηλό στα εμβόλια (ΗΗΙ=3.106). Σε ορισμένες υποκατηγορίες, μάλιστα, παρατηρούνται μονοπωλιακές καταστάσεις, όπως στους κωδικούς QG51, QJ51 και QI03, ενώ στα γενόσημα φάρμακα του 2023 καταγράφεται υψηλή συγκέντρωση ιδίως στα εμβόλια (ΗΗΙ=10.000). Από τους 16 εισαγωγείς, οι 7 συνεργάζονται με έναν μόνο προμηθευτή, ενώ οι υπόλοιποι έχουν έως και έξι.

Τα δομικά προβλήματα της αγοράς

Η Επιτροπή επισημαίνει τέσσερα βασικά ζητήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία του κλάδου:

Πολυπλοκότητα νομοθεσίας

Το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι κατακερματισμένο σε πολλούς νόμους και διατάγματα, γεγονός που δυσκολεύει τη συμμόρφωση – ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις.

Σύγκρουση συμφερόντων στους κτηνιάτρους

Οι κτηνίατροι που συνταγογραφούν δεν επιτρέπεται να πωλούν φάρμακα, ωστόσο στην πράξη πολλοί λειτουργούν και ως συνταγογράφοι και ως προμηθευτές, κάτι που δημιουργεί κινδύνους αδιαφάνειας και ασυμμετρίας πληροφόρησης για τους κτηνοτρόφους.

Περιορισμοί στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Τα συνταγογραφούμενα φάρμακα για παραγωγικά ζώα εξαιρούνται πλήρως από την πώληση μέσω διαδικτύου, κάτι που περιορίζει τον ανταγωνισμό και τις επιλογές των εκτροφέων.

Έλλειψη παράλληλων εισαγωγών

Οι παράλληλες εισαγωγές ή εξαγωγές ΚΦΠ είναι σχεδόν ανύπαρκτες, καθώς η μικρή ελληνική αγορά και οι γλωσσικοί περιορισμοί στη συσκευασία δεν καθιστούν οικονομικά βιώσιμη την ανασυσκευασία. Η Επιτροπή σημειώνει ότι η υιοθέτηση πολύγλωσσων συσκευασιών θα μπορούσε να ενισχύσει τον ανταγωνισμό εντός της Ε.Ε.