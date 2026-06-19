Ποιοι προκρίνονται για τη θέση του προέδρου του Αρείου Πάγου - Πρώτευσε σε ψήφους ο Λυμπερόπουλος

Μετά από μια μαραθώνια, έως και εξαντλητική, συνεδρίαση εννιάμιση (!) ωρών, η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής πρότεινε ως υποψήφιους για τη θέση του νέου προέδρου του Αρείου Πάγου - εν όψει της συνταξιοδότησης της Αναστασίας Παπαδοπούλου στο τέλος του μήνα - τους Παναγιώτη Λυμπερόπουλο, Σωκράτη Πλαστήρα και Παναγιώτη Βενιζελέα.



Οι τρεις δικαστικοί λειτουργοί είναι εκείνοι που προκρίνονται για το αξίωμα, δεδομένου ότι έλαβαν τις περισσότερες ψήφους στη μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη στο τέλος της κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασης στη Διάσκεψη των Προέδρων.



Πρώτος με διαφορά αναδείχθηκε ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Λυμπερόπουλος καθώς στηρίχθηκε από 15 βουλευτές. Ακολούθησαν ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Σωκράτης Πλαστήρας και ο αρεοπαγίτης Παναγιώτης Βενιζελέας με 10 και 9 ψήφους αντίστοιχα.

Δεύτερη πρωτιά για τον Λυμπερόπουλο

Σημειωτέον, πως ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, ο οποίος είναι το φαβορί για τη θέση, πρώτευσε και κατά την εσωτερική ψηφοφορία των ανώτατων δικαστικών που έλαβε χώρα στις αρχές του μήνα, καθώς έλαβε συνολικώς 58 ψήφους από τους συναδέλφους του.

Αρκετές οι απουσίες

Πολλοί από τους δικαστικούς λειτουργούς που είχαν κληθεί για ακρόαση, αποφάσισαν να μην προσέλθουν. Από τους συνολικώς είκοσι επτά ανώτατους δικαστικούς - αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και αρεοπαγίτες - τελικώς μόνο οι έντεκα πέρασαν το κατώφλι της Διάσκεψης. Όσον αφορά ειδικότερα στους εννιά αντιπρόεδρους του Αρείου Πάγου οι οποίοι είχαν προσκληθεί, οι πέντε δεν προσήλθαν και απέστειλαν επιστολή αποχής.



Εξ αυτών, οι τρεις επικαλέστηκαν «ανυπέρβλητα» προσωπικά κωλύματα και οι δυο λόγους επετηρίδας. Ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Θεοφάνης δε, έγραψε στην επιστολή του πως δεν διατηρεί ενδιαφέρον για τη θέση, αφενός επειδή αφυπηρετεί σε ένα χρόνο από σήμερα και αφετέρου επειδή «ο κύριος επί της Δικαιοσύνης υπουργός επιθυμεί, για την πλήρωση της θέσης, την επιλογή προσώπου με μεγάλο υπόλοιπο θητείας, κατ’ αντίθεση προς την περυσινή επιλογή του», όπως ανέφερε.

Ο τελικός λόγος στο υπουργικό συμβούλιο

Η πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα, καθώς την τελική απόφαση για τη νέα ηγεσία της Δικαιοσύνης θα λάβει όπως πάντα το υπουργικό συμβούλιο.



Την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή η διαδικασία θα επαναληφθεί με την ακρόαση των αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου προκειμένου να επιλεγεί ο νέος εισαγγελέας καθώς και ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας συνταξιοδοτείται σε λίγες ημέρες.