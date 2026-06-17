Ποιοι θα μεγαλώσουν το παιδί; Το λάθος στην εξωσωματική, η εμπλοκή και η συμφωνία επιμέλειας

Μια περίπλοκη δικαστική υπόθεση στη Φλόριντα, που ξεκίνησε μετά από λάθος σε διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF), φαίνεται πως οδηγείται σε λύση, καθώς ένα ζευγάρι κατέληξε σε συμφωνία επιμέλειας με τους βιολογικούς γονείς του παιδιού που μεγάλωνε ως δικό του.

Η Τίφανι Σκορ και ο Στίβεν Μιλς είχαν απευθυνθεί στο Fertility Center of Orlando, όπου δημιούργησαν και κατέψυξαν τρία βιώσιμα έμβρυα. Τον Απρίλιο του 2025, η Σκορ υποβλήθηκε σε εμβρυομεταφορά, θεωρώντας ότι επρόκειτο για ένα από τα δικά τους έμβρυα.

Δεν υπήρχε βιολογική συγγένεια

Ωστόσο, όταν τον Δεκέμβριο του 2025 γεννήθηκε η κόρη τους, Σία Σκορ Μιλς, το ζευγάρι παρατήρησε ότι το μωρό δεν παρουσίαζε εξωτερική ομοιότητα με κανέναν από τους δύο. Οι γενετικές εξετάσεις αποκάλυψαν ότι δεν υπήρχε βιολογική συγγένεια μεταξύ τους.

Σε προηγούμενη δήλωσή τους στο PEOPLE, οι Σκορ και Μιλς είχαν αναφέρει ότι αισθάνονταν «ηθική υποχρέωση να εντοπίσουν τους γενετικούς γονείς» του παιδιού.

Παράλληλα, είχαν τονίσει ότι προχώρησαν σε νομικές ενέργειες ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν στη ζωή τους και να γιορτάσουν «το ένα όμορφο πράγμα που προέκυψε από όλη αυτή την υπόθεση: την κόρη μας».

Με DNA εντόπισαν τους πραγματικούς γονείς

Τον Απρίλιο του 2026, νέες εξετάσεις DNA οδήγησαν στον εντοπισμό των βιολογικών γονέων του παιδιού.

Η εξέλιξη αυτή έδωσε απαντήσεις στην υπόθεση, αλλά δημιούργησε ένα νέο, ιδιαίτερα σύνθετο ερώτημα: Ποια θα ήταν η νομική και οικογενειακή σχέση όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

Σε συμφωνία για την επιμέλεια

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, οι δύο οικογένειες κατέληξαν τελικά σε συμφωνία σχετικά με την επιμέλεια. Οι λεπτομέρειες της ρύθμισης δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, καθώς η ταυτότητα των βιολογικών γονέων θα παραμείνει εμπιστευτική.

Τα έγγραφα αναφέρουν ότι η Σκορ και ο Μιλς διατηρούν τα δικαιώματά τους ως μόνιμοι κηδεμόνες της Σία.

Εκπρόσωπος του ζευγαριού ανέφερε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω δηλώσεις, καθώς στόχος τους είναι να επικεντρωθούν στην ανατροφή του παιδιού και στη δημιουργία μιας σχέσης φιλίας με τους γενετικούς γονείς της που θα βασίζεται στον σεβασμό και την εμπιστοσύνη. Παράλληλα, το ζευγάρι δεσμεύτηκε να προστατεύσει την ιδιωτικότητα της μικρής και να την κρατήσει μακριά από τη δημοσιότητα που προκάλεσε η υπόθεση.

Η τελική επικύρωση της συμφωνίας αναμενόταν να εξεταστεί από το δικαστήριο στα μέσα Ιουνίου. Τα ίδια έγγραφα αναφέρουν ότι το εναπομείναν έμβρυο του ζευγαριού μεταφέρθηκε σε άλλη κλινική, όπου θα πραγματοποιηθεί γενετικός έλεγχος πριν ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό γύρω από την ασφάλεια των διαδικασιών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, τα πρωτόκολλα ελέγχου στις κλινικές γονιμότητας και τις βαθιές ανθρώπινες συνέπειες που μπορεί να έχει ένα εργαστηριακό λάθος.



Με πληροφορίες από το People