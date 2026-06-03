«Ποιον αγαπάς περισσότερο»: Η άβολη παρέμβαση του Μπάιντεν στην παρουσίαση βιβλίου της Τζιλ

Μια ιδιαίτερα άβολη στιγμή βίωσαν όσοι παρευρέθηκαν στην παρουσίαση του βιβλίου της Τζιλ Μπάιντεν την Τρίτη 2 Ιουνίου στη Νέα Υόρκη καθώς ο σύζυγός της και τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, διέκοψε την εκδήλωση για να τη ρωτήσει κάτι... άσχετο.

Ενώ η τέως Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ βρισκόταν επί σκηνής και απαντούσε σε ερωτήσεις του κοινού σχετικά με το βιβλίο της «A View from the East Wing», όταν ο 83χρονος πολιτικός σηκώθηκε από τη θέση του, περπάτησε προς το μέρος της και τη ρώτησε «Ποιον αγαπάς περισσότερο σε ολόκληρο τον κόσμο;».

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα η New York Post, η ηθοποιός Γούντι Γκόλντμπεργκ που συντόνιζε τη βραδιά είχε διαβάσει ένα σχόλιο από μέλος του κοινού που ευχαριστούσε τον πρώην πρόεδρο για τις υπηρεσίες του, και η πρώην πρώτη κυρία σηκώθηκε για να χειροκροτήσει τον σύζυγό της όταν ξεκίνησε τις φαινομενικά απρογραμμάτιστες παρατηρήσεις του.

«Έχω μια ερώτηση», είπε ο Τζο Μπάιντεν χωρίς μικρόφωνο, πλαισιωμένος από φρουρούς ασφαλείας. «Ο Τζο έχει μια ερώτηση, σαν να μην μπορούσες να την κάνεις αργότερα;» απάντησε η Τζιλ Μπάιντεν.

«Ποιον αγαπάς περισσότερο σε ολόκληρο τον κόσμο;» ρώτησε ο Τζο Μπάιντεν. «Την Γούπι», απάντησε η Τζιλ, με το κοινό να ξεκαρδίζεται.

Καθώς η Γκόλντμπεργκ προσπαθούσε να μιλήσει, ο Τζο Μπάιντεν συνέχισε να στέκεται δίπλα στη σκηνή, στραμμένος προς τη σύζυγό του. Η πρώην πρώτη κυρία τελικά είπε: «Σε αγαπώ περισσότερο, Τζο. Αυτό ήταν; Αυτή ήταν η απάντηση που ήθελες;» και συνέχισε «Λοιπόν, αυτό είναι που τον κρατά σε εγρήγορση, δεν είναι ποτέ 100% σίγουρος, τον κάνω πάντα να μαντεύει, έτσι δεν είναι;» με τον Μπάιντεν να χαμηλώνει το κεφάλι του και να κάνει τον σταυρό του.



Στη συνέχεια, ένας εργαζόμενος έδωσε ένα μικρόφωνο στον πρώην πρόεδρο με τον ίδιο να λέει «Το μόνο πράγμα που κάνει η Τζιλ καλύτερα από το να γράφει είναι ότι είναι μια όμορφη γυναίκα».

