Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συχνά γίνονται χώρος σκληρής κριτικής, όμως κάποιες φορές δίνουν και την ευκαιρία για απαντήσεις που βάζουν τα πράγματα στη θέση τους. Αυτό έκανε και η Μαριάννα Γεωργαντή, όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα κακεντρεχές σχόλιο που αφορούσε τόσο την εμφάνισή της όσο και την επαγγελματική της πορεία.

Αντί να αγνοήσει την ανάρτηση, επέλεξε να απαντήσει με ψυχραιμία, χιούμορ και στη συνέχεια με ειλικρίνεια, στέλνοντας το δικό της μήνυμα.

Πρώτα το χιούμορ, μετά η ουσία

Ο χρήστης που σχολίασε έγραψε: «Με στραβό στόμα στην τηλεόραση… Το χορηγό της πότε θα μας τον πει!».

Η δημοσιογράφος δεν άφησε το πρώτο μέρος του σχολίου αναπάντητο και επέλεξε να αυτοσαρκαστεί.

«Απολογούμαι στην οδοντίατρό μου, κάποια στιγμή θα βρω χρόνο να έρθω, το υπόσχομαι», ανέφερε με χιούμορ, αποφορτίζοντας αρχικά την κατάσταση.

«Όσα έχω πετύχει είναι αποτέλεσμα δουλειάς»

Στη συνέχεια, όμως, στάθηκε στην αιχμή περί «χορηγού», ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει κανείς πίσω από την επαγγελματική της πορεία.

Όπως εξήγησε, από μικρή ηλικία έμαθε να εργάζεται σκληρά, έχοντας ως πρότυπο τον πατέρα της, ο οποίος δεν σταμάτησε ποτέ να δουλεύει. Αυτή η νοοτροπία, όπως είπε, έγινε τρόπος ζωής και τη συνόδευσε σε κάθε επαγγελματικό της βήμα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον διευθυντή ενημέρωσης του Open, Χρήστο Παναγιωτόπουλο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται επίσης για έναν άνθρωπο που δουλεύει ασταμάτητα, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δική της αντίληψη για την αξία της προσπάθειας.

«Το όνειρο το πλήρωσα μόνη μου»

Η Μαριάννα Γεωργαντή έφερε ως παράδειγμα και το πρόσφατο ταξίδι της στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποκαλύπτοντας ότι αποτελούσε ένα προσωπικό όνειρο, το οποίο κατάφερε να πραγματοποιήσει ύστερα από χρόνια αποταμίευσης.

Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να απαντήσει σε όσους θεωρούν ότι οι επιτυχίες της οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες, τονίζοντας πως τίποτα δεν της χαρίστηκε.

Το μήνυμά της ήταν ξεκάθαρο: πίσω από κάθε επαγγελματικό βήμα κρύβονται προσωπικός κόπος, επιμονή και συνεχής προσπάθεια, όχι οι εύκολες εξηγήσεις που συχνά διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.