«Ποιος από εσάς είναι Ολυμπιακός;» - Η «εισβολή» του Χουάντσο σε σκάφος και η επική ατάκα

Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ αφού ανανέωσε τη συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό AKTOR έως το 2030, απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές λίγο πριν την έναρξη της προετοιμασίας.

Πιο συγκεκριμένα ο Ισπανός, βρίσκεται στην Κρήτη για να «γεμίσει τις μπαταρίες» του, έτσι ώστε να είναι έτοιμος για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Μάλιστα ένα χιουμοριστικό περιστατικό σημειώθηκε στις κρητικές θάλασσες. Ο Ισπανός φόργουορντ βρίσκονταν στο ιδιωτικό του σκάφος και απολάμβανε τις τελευταίες του στιγμές χαλάρωσης, μέχρι να δει μια παρέα παιδιών, οι οποίοι τον προσκαλούσαν να έρθει στο δικό τους σκάφος.

Ποιος από εσάς είναι Ολυμπιακός;

Έτσι, ο Χουάντσο δεν μπόρεσε να αρνηθεί την συγκεκριμένη πρόσκληση και... κολύμπησε μέχρι το σκάφος τους. Όταν ανέβηκε ρώτησε αστειευόμενος ποιος από όλους υποστηρίζει τον Ολυμπιακό. Ένας «θαρραλέος» οπαδός των Πειραιωτών, παραδέχθηκε την οπαδική του ταυτότητα, , με τον Ερναγκόμεθ να τον «απειλεί» πως θα τον πετάξει στο νερό μέσα σε μια χιουμοριστική ατμόσφαιρα.