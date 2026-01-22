Ποιος από τους «αρνητές» θα ζητήσει πρώτος συνάντηση στον Λευκό Οίκο;

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έστειλε σαφές μήνυμα προς τους διεθνείς ηγέτες, δηλώνοντας ότι δεν θα ξεχάσει το «όχι» όσων αρνηθούν να συμμετάσχουν στο υπό σύσταση «Συμβούλιο Ειρήνης».

Η δήλωση, με έντονο προσωπικό τόνο, επαναφέρει μια γνώριμη πτυχή της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ: τη μνήμη των πολιτικών αποστάσεων και την αξιοποίησή τους στη διπλωματική σκακιέρα. Ο Τραμπ έχει αποδείξει ότι δεν προσπερνά εύκολα τις δημόσιες αρνήσεις ή τις έμμεσες αποστασιοποιήσεις.

Αντιθέτως, τις μετατρέπει σε σημείο αναφοράς για μελλοντικές σχέσεις, ιδίως με ηγέτες που επιδιώκουν άμεση πρόσβαση στον Λευκό Οίκο. Η συμμετοχή ή μη στο Συμβούλιο Ειρήνης φαίνεται να λειτουργεί ως άτυπη «βάση συζήτησης» για όσους επιδιώξουν διμερείς επαφές στο άμεσο μέλλον.



Το μήνυμα είναι διπλό: από τη μία, πρόσκληση συμμετοχής σε ένα νέο σχήμα διεθνούς συνεννόησης· από την άλλη, προειδοποίηση ότι η απουσία δεν θα είναι πολιτικά ουδέτερη.

Και, όπως συνηθίζεται στη γλώσσα της ισχύος, ο νοών νοείτω...