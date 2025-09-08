Ποιος έφαγε με ποιον στη ΔΕΘ - Με το σταγονόμετρο τα τραπεζώματα

Ανέκαθεν τα…τραπεζώματα είχαν την τιμητική τους το διήμερο της ΔΕΘ. Αυτό, πάντως, που συζητήθηκε περισσότερο ήταν το τραπέζι, που παρέθεσε ο Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε πάνω από 30 βουλευτές από τη Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στο εστιατόριο «Κήπος του Θερμαϊκού». Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο κ. Πιερρακάκης, αρχιτέκτονας του οικονομικού πακέτου γαρ, ήταν ευδιάθετος προϊδεάζοντας τους συνδαιτυμόνες του για τα πολλαπλά οφέλη του για εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά.

Ακόμη μία συνάντηση αν και τυχαία, είχε το δικό της συμβολισμό. Στην ψαροταβέρνα Πσαράς στην Πλατεία Άθωνος συνέτρωγαν προχθές το μεσημέρι σε ένα τραπέζι η Ντόρα Μπακογιάννη με τον βουλευτή Σερρών, Τάσο Χατζηβασιλείου και σε διπλανό ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης. Δεν άργησε πολύ να ενωθούν τα δύο τραπέζια με το μενού να περιστρέφεται γύρω από τις σημαντικές προκλήσεις της εξωτερικής μας πολιτικής, αλλά και εν εξελίξει ζητήματα, όπως η διαδοχή στην Ιερα Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά και τη μετέπειτα προοπτική συμφωνίας με τους Αιγυπτίους.

Απόλυτη συμμόρφωση στη ντιρεκτίβα του Μεγάρου Μαξίμου για αποχή από τα…μπουζούκια επέδειξαν το προηγούμενο τριήμερο γαλάζιοι Υπουργοί και βουλευτές. Μάλιστα και σύμφωνα με πληροφορίες το θέμα σχολίασε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο οποίος τόνισε σε συνομιλητές του, πως ο ίδιος μετά την ομιλία του Σαββάτου δείπνησε με την οικογένεια του και πήγε…καρφί για ύπνο, καθώς, όπως είπε είχε δουλειά το επόμενο πρωί εννοώντας τη συνέντευξη τύπου.

Από σήμερα αναμένονται εξελίξεις και ως προς την αντικατάσταση του εκλιπόντος, Απόστολου Βεσυρόπουλου, στη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδος. Όπως σας έχει ενημερώσει εγκαίρως το flash.gr πιθανότητες διατηρούν οι Μάξιμος Χαρακόπουλος, Ζωή Ράπτη και Γιώργος Στύλιος.