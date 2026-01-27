Ποιος είναι ο 18χρονος Άγγελος Χαμίντα που κλήθηκε στην Εθνική νέων

Η ΕΠΟ συνεχίζει αδιάκοπα την παρακολούθηση του ποδοσφαιρικού κόσμου, αναζητώντας νεαρούς παίκτες με όλα τα απαραίτητα προσόντα για να ενταχθούν στις ελληνικές εθνικές ομάδες.

Πριν από μερικούς μήνες, οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας εντόπισαν την περίπτωση του Ράγιαν Ογεμπάντε, ο οποίος έχει γεννηθεί το 2007 από Ελληνίδα μητέρα και Νιγηριανό πατέρα και αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού αμυντικού, όντας παίκτης της Γουέστ Χαμ.

Πέρα από τον Ογεμπάντε, στην εθνική Νέων κλήθηκε ακόμη ένα «διαμάντι» που αγωνίζεται στο εξωτερικό και διαπρέπει με τη φανέλα της Λίλεστρομ στη Νορβηγία. Ο λόγος για τον νεαρό μεσοεπιθετικό, Άγγελος Χαμίντα.

Ο 18χρονος γεννήθηκε στην Ελλάδα από πατέρα με καταγωγή από τη Σύρο και Ελληνίδα μητέρα, ωστόσο σε πολύ μικρή ηλικία μετακόμισε στη Νορβηγία. Πέρασε από τη Λιν και την ακαδημία της Γκρόρουντ στο Όσλο, πριν τον αποκτήσει η Λίλεστρομ το καλοκαίρι του 2024, όπου η προσαρμογή του ήταν άμεση. Εντάχθηκε στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου, που αγωνιζόταν στη Γ΄ κατηγορία, και ξεχώρισε, σκοράροντας 11 φορές σε 20 συμμετοχές και αναδεικνυόμενος πρώτος σκόρερ.

Στα τέλη του 2025 έκανε το ντεμπούτο του και με την πρώτη ομάδα, η οποία κατέκτησε τον τίτλο στη Β΄ κατηγορία και εξασφάλισε την επιστροφή της στην Eliteserien. Ο Χαμίντα υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο και θεωρείται πλέον ενεργό μέλος του rotation της πρώτης ομάδας ενόψει της νέας σεζόν που ξεκινά τον Μάρτιο. Αφού πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Λίλεστρομ το φθινόπωρο, τραυματίστηκε στο γόνατο και έκτοτε δούλεψε σκληρά για να επιστρέψει. Τον Δεκέμβριο ενημερώθηκε ότι λογίζεται ως παίκτης της πρώτης ομάδας.

Angelos Chaminta flyttes opp i A-stallen 💫



Chaminta har signert sin første kontrakt med LSK og møter opp til sesongoppkjøringen inn mot 2026 som A-lagsspiller 🤝 pic.twitter.com/JNd5t6Plri — Lillestrøm SK (@LillestromSK) December 10, 2025

«Ναι, ισχύει», είπε σε συνέντευξή του χαμογελώντας ο Άγγελος Χαμίντα όταν ρωτήθηκε αν απολαμβάνει αυτή την περίοδο της ζωής του, ενώ πέρυσι αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Λίλεστρομ Β’.

«Ήταν πολύ καλό που ξεκίνησα ξανά κανονικά. Με έχουν δεχτεί όλοι πολύ καλά. Οι προπονήσεις είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, υπάρχει ένταση και είναι ωραίο να παλεύεις για τη θέση σου», τόνισε. «Δούλεψα πολύ για να το δυναμώσω, οπότε ελπίζω να μείνω υγιής και να κάνω μια γεμάτη σεζόν», σημείωσε.

«Είναι πολύ όμορφο να εκπροσωπείς τη χώρα στην οποία γεννήθηκες και από την οποία κατάγεσαι. Είναι κάτι πολύ ωραίο και συναρπαστικό. Είναι κάτι καινούργιο για μένα και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Μακάρι να συνεχίσει έτσι η ζωή μου ως ποδοσφαιριστής», είπε ο Άγγελος Χαμίντα για την κλήση του στην εθνική Νέων.