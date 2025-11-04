Παίκτης - φαινόμενο κέρδισε πάνω από 2 εκατομμύρια σε 640 συμμετοχές σε γαλλικό τηλεπαιχνίδι

Ο μεγαλύτερος νικητής στην ιστορία των τηλεοπτικών παιχνιδιών στη Γαλλία, ο Emilien, αποκλείστηκε από το παιχνίδι «Les 12 coups de midi» στο TF1 την Κυριακή 6 Ιουλίου, μετά από 640 συμμετοχές στην εκπομπή στην οποία εμφανιζόταν από τον Σεπτέμβριο του 2023.

Σύμφωνα με τη Le Monde, συνολικά, ο 22χρονος κέρδισε 2.566.931 ευρώ σε μετρητά και δώρα. Στην κατάταξη των μεγαλύτερων νικητών στην ιστορία των τηλεοπτικών παιχνιδιών, προηγείται ενός άλλου υποψηφίου του «12 coups de midi», του Bruno Lafourcade, ο οποίος είχε κερδίσει πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ.



«Είναι τρελό, η εμπειρία είναι εξαιρετική εδώ και 21 μήνες τώρα, δεν έχω κανένα παράπονο, ποτέ δεν περίμενα να έχω την ευκαιρία να μείνω τόσο πολύ», δήλωσε ο Emilien. Ο παρουσιαστής του τηλεπαιχνιδιού, Jean-Luc Reichmann, αναφέρθηκε από την πλευρά του σε μια «καμπή στην ιστορία της εκπομπής». Ο νεαρός αποκλείστηκε καθώς δεν πρόλαβε να απαντήσει στην τελευταία ερώτηση, που ήταν: «Πόσο προκύπτει αν προσθέσουμε τα δύο ψηφία του νομού Gironde;»

Το πρώτο αποτυχημένο κάστινγκ στα 18 και η καταξίωση

Ο Emilien κατάγεται από τη Vendée και σπούδαζε ιστορία και γεωγραφία στην Τουλούζη. Σταμάτησε προσωρινά τις σπουδές του επειδή δεν μπορούσε να τις συνδυάσει με το παιχνίδι. Ήταν από καιρό οπαδός του «12 coups de midi», το οποίο παρακολουθούσε ως παιδί με την οικογένειά του, συνήθως με τους παππούδες του.



Μετά από ένα πρώτο αποτυχημένο κάστινγκ σε ηλικία 18 ετών, δοκίμασε ξανά την τύχη του πριν από δύο χρόνια, ακολουθώντας τη συμβουλή της γιαγιάς του. «Το έκανα εν μέρει για να την κάνω να χαρεί», σχολιάζει στο AFP.



Με λεπτή σιλουέτα και γυαλιά, ο Emilien είναι ήρεμος, συμπαθής και διστακτικός στο να εξωτερικεύσει τα συναισθήματά του. Είναι εντυπωσιακό πως σχεδόν «απολογείται» για τα κέρδη του: «Είναι τεράστια ποσά, είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι είναι δικά σου και ότι μπορείς να τα απολαύσεις». Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τουλάχιστον 23 αυτοκίνητα: «Προσπαθώ να τα μοιραστώ με τους γύρω μου και τα υπόλοιπα τα πουλάω», διευκρινίζει στο AFP.



Πλέον, ο Emilien, του οποίου οι εγκυκλοπαιδικές γνώσεις εξέπληξαν τους τηλεθεατές, σχεδιάζει να ξαναρχίσει τα μαθήματά του και να ολοκληρώσει το πτυχίο του τον Σεπτέμβριο του 2026, αφήνοντας στον εαυτό του «έναν χρόνο για να απολαύσει και να ξεκουραστεί».



Βλέπει κυρίως την πορεία του ως αποτέλεσμα της δουλειάς του: «Μεταξύ των γυρισμάτων, μπορούσα να περνάω 15, 16 ή 17 ώρες την ημέρα κάνοντας κουίζ για να επαναλάβω ή να καλύψω τα θέματα στα οποία δεν ήμουν καλός, όπως τα θέματα των διασημοτήτων». Τι συμβουλή θα έδινε στους «διαδόχους» του; «Να κοιμούνται», απαντά. «Γυρίζουμε πέντε ή έξι εκπομπές την ημέρα, οι μέρες γυρισμάτων διαδέχονται η μία την άλλη, το ίδιο και οι εβδομάδες. Επομένως, η ξεκούραση είναι το πιο σημαντικό πράγμα».

