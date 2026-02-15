Ποιος είναι ο Αλεξάνταρ Ρόγκιτς που απέλυσε ο Νίκολιτς... λόγω ΣΕΦ - Οι σχέσεις με τον Ερυθρό Αστέρα

Ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να τερματίσει άμεσα τη συνεργασία του με τον Αλεξάνταρ Ρόγκιτς,συνεργάτη που είχε έρθει το καλοκαίρι μαζί του στην Ένωση και αποτελούσε μέρος του στενού του κύκλου. Η αφορμή δεν είχε σχέση με αγωνιστικά ζητήματα, προπονητικές διαφωνίες ή αξιολόγηση της δουλειάς στο γήπεδο, αλλά με μια κίνηση που θεωρήθηκε σοβαρό πειθαρχικό ολίσθημα.

Το βράδυ της Πέμπτης, ο Ρόγκιτς βρέθηκε στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας για την EuroLeague, συνοδευόμενος από τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν ήταν το ίδιο το ματς ή η παρουσία του διάσημου τενίστα, αλλά το γεγονός ότι η επίσκεψη έγινε χωρίς ενημέρωση του προπονητή της ΑΕΚ, σε μια περίοδο που η ομάδα βρίσκεται σε πλήρη αγωνιστική εγρήγορση.

Ποιος είναι ο Αλεξάνταρ Ρόγκιτς- Η προπονητική του καριέρα

Ο Ρόγκιτς γεννήθηκε 3 Αυγούστου 1981 στο Titovo Užice (Σερβία) και είναι 44 ετών. Ξεκίνησε την ενασχόληση με το ποδόσφαιρο από νεαρή ηλικία και είχε μια σύντομη καριέρα ως ποδοσφαιριστής σε μικρού επιπέδου ομάδες της χώρας.



Στη συνέχεια ασχολήθηκε με την προπονητική, αποκτώντας το UEFA Pro Licence και αναλαμβάνοντας θέσεις τόσο πρώτου προπονητή όσο και βοηθού σε συλλόγους της Σερβίας, αλλά και στην Εθνική ομάδα, εκεί που αποτελεί μια προσωπική επιλογή του του Βέλικο Παούνοβιτς.



Συνολικά, ο Ρόγκιτς έχει θητεύσει ως βοηθός προπονητής στην Εθνική Σερβίας, συμπεριλαμβανομένων περιόδων σε μεγάλες διοργανώσεις, βοηθός στην Εθνική ομάδα της Γκάνας και σε συλλόγους όπως η Παρτιζάν.



Υπήρξε προπονητής ομάδων στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Πολωνία, και την Εσθονία, έχοντας μάλιστα και ρόλο πρώτου προπονητή σε μερικές περιπτώσεις. Από το 2025 έως και πρόσφατα ήταν βοηθός προπονητή της AEK Athens FC υπό τον Μάρκο Νίκολιτς.



Οι σχέσεις του με τον Ερυθρό Αστέρα

Δεν υπάρχουν ενδείξεις πως ο Ρόγκιτς έχει κάποια σύνδεση με την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα, αλλά γνωρίζει τον αστέρα του τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς. Μάλιστα, η θητεία του στην Παρτιζάν, αποδεικνύει πως δεν πρόκειται για ένα Σέρβο που είναι φίλαθλος μιας συγκεκριμένης ομάδας από την Σερβία.

Κάτι που σημαίνει πως το γεγονός ότι επέλεξε να παρακολουθήσει τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, πρόκειται για μια επιλογή που συνδέεται πιο πολύ με τη γνωριμία του, με τον θρύλο του τένις, παρά με την ίδια την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα.

