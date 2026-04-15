Ποιος είναι ο απίθανος λόγος που η ομοσπονδία της Αργεντινής δέχθηκε μήνυση λόγω του... Μέσι

Σε μπελάδες φαίνεται να βρίσκονται ο Λιονέλ Μέσι αλλά και η ομοσπονδία της Αργεντινής, οι οποίοι κατηγορούνται για απάτη και αθέτηση συμφωνίας από μεγάλη εταιρία της ΗΠΑ.

Ο λόγος που απειλούνται με αγωγή είναι δυο φιλικές αναμετρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι σε Βενεζουέλα και Πουέρτο Ρίκο το 2025, για τα οποία η εταιρεία διοργάνωσης VID έδωσε το ποσό των 6 εκατομμυρίων δολαρίων ώστε να λάβει τα δικαιώματα των αναμετρήσεων, με βασική προϋπόθεση ο Μέσι να αγωνιστεί τουλάχιστον 30 λεπτά ανά παιχνίδι.

Ωστόσο παρόλο που δεν αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού, ο πρώην θρύλος της Μπαρτσελόνα δεν αγωνίστηκε καθόλου στο ματς με την Βενεζουέλα, ενώ το κερασάκι στην τούρτα ήταν το γεγονός ότι την επόμενη μέρα αγωνίστηκε με την φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι, σκοράροντας μάλιστα δις. Η εταιρία καταγγέλλει πως υπέστη ζημιές περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ λόγω της αλλαγής έδρας ενός από τους αγώνες, ενώ υποστηρίζει ότι δεν τηρήθηκε υπόσχεση για μελλοντική αποζημίωση μέσω διοργάνωσης αγώνων στην Κίνα.

🚨💣 BREAKING: A Miami-based events company, VID, has filed a lawsuit against Lionel Messi and the Argentine Football Association, accusing them of fraud and breach of contract after allegedly losing millions.



Η συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκεται πλέον στα δικαστήρια και είναι τρομερό το γεγονός ότι μόνο η παρουσία ή η απουσία του σπουδαίου σούπερ σταρ μπορεί να προκαλέσει τρελά κέρδη αλλά και απίστευτες ζημίες.