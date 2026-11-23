Ο 49χρονος αρχιμανδρίτης που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα με τους πλαστούς πίνακες του σπουδαίου ζωγράφου Γιώργου Μπουζιάνη και αναζητείται από τις ελληνικές αρχές, έχει απασχολήσει και την ομογένεια της Αυστραλίας για δωρεές από ηλικιωμένους ομογενείς.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον αυστραλιανό Τύπο, η υπόθεσή του είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις το 2023, όταν κατηγορήθηκε ότι είχε αποσπάσει το ποσό των 700.000 δολαρίων από ευκατάστατη ηλικιωμένη Ελληνίδα καθώς την είχε προσεγγίσει, μεταξύ άλλων, για φιλανθρωπικούς σκοπούς αλλά και για την ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης εκκλησιαστικών δράσεων.

Ο καταζητούμενος αρχιμανδρίτης (δεξιά) δίπλα στον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ. Μακάριο

Το εμπόριο οστών Αγίων και τα κοσμήματα του ενός εκατομμυρίου

Ιδιαίτερη αίσθηση είχε προκαλέσει και η αποκάλυψη ότι μία ηλικιωμένη γυναίκα είχε παραδώσει στον αρχιμανδρίτη μια εντυπωσιακή συλλογή κοσμημάτων, αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, αφού την έπεισε ότι θα εκτεθούν μαζί με άλλα πολύτιμα κοσμήματα, σε μουσείο της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη.

Ανάμεσά στα κοσμήματα συμπεριλαμβάνονταν ένα χρυσό κολιέ αξίας άνω των 500.000 δολαρίων, διαμαντένια κοσμήματα, χρυσά βραχιόλια, ρολόγια και μενταγιόν. Τελικά, έπειτα από μήνυση στην αστυνομία που έκανε η οικογένειά της, ο ίδιος επέστρεψε τα κοσμήματα στην κάτοχό τους για να αποφύγει τη σύλληψη.

Εξίσου σημαντική είναι και η πληροφορία ότι ο ίδιος φέρεται να έχει κατηγορηθεί και για υπόθεση εμπορίας οστών που παρουσιάζονταν ως λείψανα Αγίων. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα οστά δεν ήταν αυθεντικά, ωστόσο φέρεται να εκτίθεντο δημόσια ως ιερά κειμήλια, με τους πιστούς να καλούνται να προσκυνήσουν έναντι χρηματικού αντιτίμου.

Η απονομή του οφικίου του «Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου» από τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάριο, τον περασμένο Νοέμβριο (2022)

Η εκκλησιαστική διαδρομή και οι περιπέτειες στην Αυστραλία

Ο εν λόγω αρχιμανδρίτης, έφτασε στην Αδελαΐδα το 2011, αφού, προηγουμένως, είχε απομακρυνθεί από εκκλησίες της Ελληνικής Κοινότητας. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, εντάχθηκε στους Παλαιοημερολογίτες, ωστόσο έχει αποσχιστεί και από εκεί, καθώς σύμφωνα με αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, ο ίδιος φέρεται να διατηρούσε προφίλ σε εφαρμογές γνωριμιών μεταξύ ανδρών. Επίσης, φέρεται να χρησιμοποιούσε χρήματα τα οποία δίνονταν στο ναό κυρίως από ηλικιωμένους, με σκοπό να έχει πρόσβαση σε αυτές τις εφαρμογές, ώστε να γνωρίζει συντρόφους και στη συνέχεια να κλείνει διάφορα ροζ ραντεβού.

Η υπόθεση των πλαστών έργων τέχνης

Σήμερα το όνομά του βρίσκεται στην επικαιρότητα καθώς φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της διακίνησης πλαστών έργων τέχνης που εξιχνίασε η ελληνική αστυνομία, προχωρώντας ήδη στη σύλληψη ενός 44χρονου, ο οποίος φέρεται να ενεργούσε για λογαριασμό του αρχιμανδρίτη. Οι Αρχές εντόπισαν συνολικά 35 έργα τέχνης, ενώ η πρώτη εκτίμηση ειδικού φέρεται να κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για απομιμήσεις.

Ο 49χρονος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται από τις αστυνομικές Αρχές καθώς προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τον ρόλο του στην υπόθεση και τις πιθανές διασυνδέσεις του.