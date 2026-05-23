Ποιος είναι ο διαβόητος «Τίτι» που τραυματίστηκε μετά από συμπλοκή με αστυνομικούς στο Μικρολίμανο

Ο επονομαζόμενος «Τίτι», ένα από τα πλέον γνωστά πρόσωπα της αλβανικής μαφίας σύμφωνα με τις Αρχές, είναι ο άνδρας που ενεπλάκη τα ξημερώματα σε επεισόδιο με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών σε μπαρ στο Μικρολίμανο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από πυρά και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Ο «Τίτι» φέρεται να είναι γνωστός στις διωκτικές Αρχές για την εμπλοκή του σε σοβαρές ποινικές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων διακίνηση ναρκωτικών, κλοπές και διαρρήξεις, ενώ στο παρελθόν (2019) έχει απασχολήσει και για υπόθεση απόδρασης από σωφρονιστικό κατάστημα. Επίσης, έχει υπάρξει κρατούμενος και σε φυλακές εκτός Ελλάδας.



Το περιστατικό σημειώθηκε όταν αστυνομικοί του λεγόμενου «ελληνικού FBI» επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο σε άτομα που βρίσκονταν στο κατάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του ελέγχου ο 42χρονος φέρεται να πρόταξε όπλο προς τους αστυνομικούς, με έναν εξ αυτών να κάνει χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, τραυματίζοντάς τον.



Ο άνδρας διακομίστηκε εν ζωή στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πάνω του βρέθηκαν δύο πιστόλια και ένα περίστροφο, ενώ σε τσαντάκι κοντά στο σημείο όπου καθόταν εντοπίστηκαν χειροβομβίδες.

