Ποιος είναι ο εξ' αριστερών Λαμπαδάριος πρωτοψάλτης του ΠΑΣΟΚ - ΒΙΝΤΕΟ

Μέχρι και ψάλτη στον καθεδρικό Ναό Αθηνών έχει το τρίτο κύμα της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Και όχι απλά ψάλτη, αλλά πρωτοψάλτη, όπως είναι η ιδιότητα του κ. Αλέξη Κατσαρού που έδωσε η Χαριλάου Τρικούπη στην ανακοίνωση των ονομάτων που συμπορεύονται με το εγχείρημα του Νίκου Ανδρουλάκη να κερδίσει τη ΝΔ και να φέρει την πολιτική αλλαγή.

Στην προσπάθεια μου να μάθω περί τίνος πρόκειται ρώτησα όποιες πηγές μπορούσα τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στην Αρχιεπισκοπή.

Όπως λοιπόν με ενημέρωσαν, ο κ. Κατσαρός έχει τον τίτλο του Λαμπαδάριου (χοράρχη) του αριστερού (γι’ αυτό και ΠΑΣΟΚ) Βυζαντινού Χορού στην Μητρόπολη Αθηνών. Ο πατέρας του ήταν ιερέας και ο ίδιος έχει θητεύσει δίπλα στον αείμνηστο και ονομαστό πρωτοψάλτη Σπυρίδωνα Περιστέρη, εντρυφώντας στη βυζαντινή μουσική και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές του στο Ωδείο Αθηνών. Πάντως, δεν θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στη Μητρόπολη, που σημαίνει ότι η ένταξη του στην Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης μάλλον δεν ήταν «ευλογία» του αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου.

Άλλο κομμάτι του παζλ είναι φυσικά το γεγονός ότι δεσμούς με την Εκκλησία διατηρεί ο επικεφαλής της Επιτροπής, Κώστας Σκανδαλίδης και μάλιστα καλλικέλαδος ψάλτης και ο ίδιος.

Και πάμε τώρα στα πολιτικά: Έχει καταγωγή από το Λεβίδι Αρκαδίας, νομό από όπου κατάγεται και διατηρεί ολοζώντανη επαφή ο Κώστας Λαλιώτης, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να έπαιξε ρόλο στην ανάμειξη του κ. Κατσαρού.

Τέλος, αναφορικά με την επαγγελματική ιδιότητά του ως πρώην γενικού διευθυντή στο υπουργείου Παιδείας, δεν αποκλείεται μια γνώμη να είπε και ο «ισόβιος» γενικός του γραμματέας, Γιώργος Καλαντζής, ο οποίος προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, έχοντας διατελέσει στο παρελθόν διευθυντής στο γραφείο του αείμνηστου Θεόδωρου Πάγκαλου επί αντιπροεδρίας του στην κυβέρνηση Παπανδρέου.

Αυτό δεν είναι διεύρυνση, είναι... άνοιγμα στο κοινό της Καρυστιανού και της Νίκης!