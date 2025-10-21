Ποιος είναι ο Φερνάντεθ: Ο 17χρονος «Ινιέστα» που έβαλε βασικό ο Φλικ κόντρα στον Ολυμπιακό (vid)

Λίγη ώρα πριν από τη σέντρα της πιο δύσκολης εξόδου του Ολυμπιακού στη φετινή League Phase του Champions League κόντρα στην Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45), η ανακοίνωση των ενδεκάδων επεφύλασσε μια έκπληξη. Ο προπονητής των Καταλανών, Χάνσι Φλικ, εξαιτίας των σημαντικών απουσιών κυρίως στη μεσοεπιθετική γραμμή, επέλεξε να ξεκινήσει βασικό έναν παίκτη σχεδόν άγνωστο στο ευρύ κοινό: τον γεννημένο το 2008, Ντρο Φερνάντεθ.

Το «παιδί-θαύμα» από τη Γαλικία

Ο Ντρο –το παρατσούκλι του Πέδρο Φερνάντεθ– είναι ένας 17χρονος μεσοεπιθετικός που θεωρείται το λαμπρό μέλλον του συλλόγου. Γεννήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2008 στο Νιγκρά της Γαλικίας, εντάχθηκε στην περίφημη Ακαδημία της Μπαρτσελόνα, τη «Μασία», μόλις το 2022, αρχικά στην Κ15.

Το ιδιαίτερο παρουσιαστικό του οφείλεται στην καταγωγή της μητέρας του από τις Φιλιππίνες, ωστόσο ο νεαρός έχει επιλέξει να εκπροσωπήσει την Εθνική Ισπανίας, αγωνιζόμενος ήδη στην Κ17.

Ο Ινιέστα και το «βάπτισμα του πυρός»

Ο Χάνσι Φλικ εντόπισε γρήγορα τα εξαιρετικά στοιχεία του νεαρού, καθώς το στυλ παιχνιδιού του παρομοιάζεται με αυτό των θρύλων του συλλόγου, Ινιέστα και Τιάγκο Αλκάνταρα. Η εμπιστοσύνη του Φλικ στο πρόσωπο του, φάνηκε ήδη από την καλοκαιρινή προετοιμασία στην Ασία, όπου ο Φερνάντεθ έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του, πετυχαίνοντας μάλιστα το πρώτο του γκολ κόντρα στη Βίσελ Κόμπε (3-1).

Μέχρι σήμερα, ο 17χρονος μετρά μόλις μία συμμετοχή με την πρώτη ομάδα, όταν αγωνίστηκε βασικός για 45 λεπτά στη νίκη της Μπαρτσελόνα με 2-1 επί της Σοσιεδάδ για την 7η αγωνιστική της La Liga. Η επιλογή του Φλικ να τον ρίξει στη μάχη κόντρα στον Ολυμπιακό, σε ένα παιχνίδι Champions League, υπογραμμίζει την πίστη του Γερμανού τεχνικού στο ταλέντο του Φερνάντεθ.