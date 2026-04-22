Ποιός είναι ο Κόντι Μίλερ - ΜακΊνταιρ που συμφώνησε σε όλα με τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως ήδη έχει ξεκινήσει να χτίζει την επόμενη χρονιά, καθώς σύμφωνα με τα ξένα μέσα και συγκεκριμένα με όσα αναφέρει ο Ματέο Αντρεάνι, έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ.

Ο Αμερικάνος, με βουλγάρικο διαβατήριο, γκάρντ μένει ελεύθερος από τον Ερυθρό Αστέρα και σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο αναμένεται να συμφωνήσει για δυο χρόνια με τους «ερυθρόλευκους», με μια οψιόν ανανέωσης για ακόμα ένα χρόνο. Ο 31χρονος γκαρντ έμεινε εκτός playoff με τους Σέρβους, ενώ την φετινή χρονιά μετράει σε 39 αναμετρήσεις στην κανονική περίοδο και το play-in, 12.6 πόντους, 7.4 ασίστ, 4.5 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο κατά μέσο όρο.

Aυτός είναι ο Κόντι Μίλερ - ΜακΙντάιρ

Ο Αμερικάνος γκαρντ φαίνεται πως είναι ένας παίκτης που ταιριάζει απόλυτα στα «θέλω» του Γιώργου Μπαρτζώκα, καθώς πέρα από τρομερός αμυντικός είναι που πιέζει πάνω στην μπάλα, έχει και επιθετικές αρετές με μεγάλο προσόν στην προσωπική φάση. Ο ΜακΙντάιρ είναι ένας γκαρντ που παίζει με επαφή, έχει κορμί και μπορεί να επηρεάσει το παιχνίδι και στις δύο πλευρές του παρκέ. Διαθέτει ρυθμό και ταχύτητα καθώς τρέχει εξαιρετικά το γήπεδο, ενώ έχει και την προσωπικότητα να αναλάβει κρίσιμες φάσεις.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θέλει από τους περιφερειακούς του να έχουν μέγεθος, δύναμη και ικανότητα να δημιουργούν πλεονεκτήματα μέσα από το σώμα τους, να επιβάλλουν τον ρυθμό τους και να δημιουργούν mismatch απέναντι σε πιο «αδύναμους» αντιπάλους. Αυτός είναι ένας από τους βασικότερους λόγους που ο 31χρονος γκαρντ κουμπώνει στην ομάδα και στο πλάνο καθώς είναι και ένας παίκτης που μπορεί να αντέξει στα υψηλότερα επίπεδα έντασης, ενώ δίνει λύσεις σε δημιουργία και άμυνα.

Τα νούμερα του Κόντι Μίλερ - ΜακΙντάιρ την φετινή σεζόν

Ο Κόντι Μίλερ έδειξε φέτος ότι είναι αρκετά καλός σκόρερ. Ο Αμερικάνος είχε 12.6 πόντους μέσο όρο, με 51.1% (true shooting %) και σουτάρει με 51.3% στο δίποντο και 3 εύστοχα σε 5.9 προσπάθειες. Αντίστοιχα πίσω από τα 6.75μ. εκτελεί με 32% με 1.7 εύστοχα σε 5.2 προσπάθειες. Ο 31χρονος κάνει πάρα πολλές δουλειές μέσα στο παρκέ, οργανώνει το παιχνίδι και φέτος μοίρασε 7.4 ασίστ για μόλις 2.7 λάθη και μάζεψε 4.5 ριμπάουντ. Την φετινή χρονιά αγωνίστηκε 39 παιχνίδια έχοντας μέσο όρο συμμετοχής τα 30.5 λεπτά.