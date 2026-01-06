Ολοκληρώθηκε το «deal»: Ποιος είναι ο Λίαμ Ροσένιορ που αναλαμβάνει τη Τσέλσι

Μετά την απόλυση του Έντσο Μαρέσκα, ανήμερα της πρωτοχρονιάς, η Τσέλσι βρέθηκε σε αναζήτηση του νέου της προπονητή. Το πρώτο όνομα που ακούστηκε για διάδοχο του Ιταλού, είναι εκείνο του Λίαμ Ροσένιορ, ο οποίος το πρωί της Τρίτης (6/1) το επιβεβαίωσε και ο ίδιος ότι αναλαμβάνει τα ηνία των Λονδρέζων.

«Είμαι έτοιμος να γίνω ο νέος προπονητής της Τσέλσι, ενός από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Είναι μια απίστευτη ευκαιρία σε έναν απίστευτο σύλλογο, τους παγκόσμιους πρωταθλητές, και μια ευκαιρία που απλά δεν μπορούσα να αρνηθω. Και μπορώ να πάω σπίτι και να δω τα παιδιά μου. Έχω κάνει μια θυσία που είμαι μακριά τους. Ήταν οι καλύτεροι 18 μήνες της επαγγελματικής μου καριέρας εδώ στο Στρασβούργο.

Λίγο μετά τις δηλώσεις του, ήταν σειρά της Τσέλσι για να γνωστοποιήσει την έναρξη της συνέργασίας της με τον 41χρονο Άγγλο τεχνικό, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τους «μπλε» έως το καλοκαίρι του 2032!

Πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη δέσμευση, η οποία δείχνει την εμπιστοσύνη των «μπλε» στις ικανότητες και το όραμά του, αλλά και την πρόθεση της διοίκησης να στηρίξει μια σταθερή προπονητική πορεία για τα επόμενα χρόνια.

«Η Τσέλσι με χαρά ανακοινώνει τον διορισμό του Λίαμ Ρόζενιορ ως προπονητή της πρώτης ομάδας. Ο Άγγλος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα που θα τον κρατήσει μέχρι το 2032. Ο Λίαμ έχει δείξει ότι μπορεί να χτίσει ομάδες με σαφή τρόπο παιχνιδιού, θέτοντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα με τους παίκτες εντός και εκτός γηπέδου.

Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Liam Rosenior as head coach of the men’s team.



Welcome to Chelsea, Liam! 🔵 — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 6, 2026

Ενώ θα συνεχιστεί η εστίαση στην ανάπτυξη των παικτών, οι προσδοκίες και οι φιλοδοξίες του συλλόγου παραμένουν υψηλές. Ο Λίαμ έχει την ικανότητα να αξιοποιήσει γρήγορα το καλύτερο από αυτήν την ομάδα και ενώνεται μαζί μας με την ευθύνη και την υποστήριξη για να διασφαλίσουμε ότι η Τσέλσι θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο κορυφαίο επίπεδο σε όλες τις διοργανώσεις αυτή τη σεζόν και στις επόμενες σεζόν», αναφέρει η ανακοίνωση των Λονδρέζων.

Ο Ροσένιορ φτάνει στο «Στάμφορντ Μπριτζ» μετά από μια εξαιρετικά σημαντική περίοδο στο Στρασβούργο, όπου οδήγησε τη γαλλική ομάδα στην πρόκριση στην Ευρώπη, για πρώτη φορά μετά από 19 χρόνια, στην πρώτη του σεζόν. Πριν από την εμπειρία του στη γαλλική ομάδα, ο 41χρονος προπονητής είχε προπονήσει τη Χαλ και την Ντέρμπι Κάουντι.

🚨🔵 OFFICIAL: Chelsea confirm Liam Rosenior as their new head coach on a contract valid until June 2032.



Six year and half contract for the new coach. pic.twitter.com/7ZtwzM8lW4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2026

Στα πρώτα του λόγια ως προπονητής της Τσέλσι, ο Ροζενιόρ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την πρόκληση. «Νιώθω εξαιρετικά τιμημένος και ταπεινός που διορίστηκα προπονητής της Τσέλσι . Είναι ένας σύλλογος με μοναδικό πνεύμα και μια περήφανη ιστορία επιτευγμάτων», δήλωσε, τονίζοντας ότι ο στόχος του είναι «να προστατεύσει αυτήν την ταυτότητα και να δημιουργήσει μια ομάδα που αντανακλά αυτές τις αξίες σε κάθε παιχνίδι».

Ο νέος προπονητής της Τσέλσι τόνισε επίσης τη σημασία του ομαδικού πνεύματος στο έργο του. «Πιστεύω βαθιά στην ομαδική εργασία, την ενότητα και την αμοιβαία υποστήριξη. Αυτές οι αξίες θα βρίσκονται στην καρδιά όλων όσων κάνουμε και θα αποτελέσουν τη βάση της επιτυχίας μας», διαβεβαίωσε, δείχνοντας ενθουσιασμό για την ομάδα που θα βρει: «Υπάρχει πραγματική θέληση για νίκη και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, κάθε μέρα, για να βοηθήσω αυτήν την ομάδα να ανταγωνιστεί και να κερδίσει στο υψηλότερο επίπεδο, έτσι ώστε όλοι να αισθάνονται ενωμένοι και περήφανοι που αποτελούν μέρος της Τσέλσι».