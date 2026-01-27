Ποιος είναι ο πρώην παίχτης του Ολυμπιακού που είχε πέσει θύμα απαγωγής κουκουλοφόρων το 2016

Ήταν Ιούλιος του 2015 όταν ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Άλαν Πουλίδο. Εκείνη τη χρονιά, οι «ερυθρόλευκοι» μετά το τριπλό μεταγραφικό χτύπημα (Λόρια, Μαρτίνες, Τζανδάρης), προχώρησε στην απόκτηση του Μεξικανού επιθετικού, ο οποίος αρχικά είχε ήρθε στη χώρα μας για λογαριασμό του Λεβαδειακού.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ως παίκτης των ερυθρολεύκων, ο Πουλίδο είπε: «Ο Ολυμπιακός είναι μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Στην Αμερική γνωρίζουν όλοι αυτό τον μεγάλο σύλλογο και γι’ αυτό είμαι πολύ χαρούμενος που θα παίξω εδώ. Ξέρω ότι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού είναι οι πιο πολλοί και οι πιο φανατικοί στη χώρα και ανυπομονώ να βάζω γκολ για εκείνους! Ξέρω ότι η Ελλάδα περνάει δύσκολες στιγμές, αλλά είμαι σίγουρος ότι οι Έλληνες θα τα καταφέρουν και θα κρατήσουν την πανέμορφη αυτή χώρα, την οποία γνώρισα τους τελευταίους μήνες και την αγάπησα, σε ευρωπαϊκή τροχιά.

Και ο Ολυμπιακός, ο οποίος εκπροσωπεί το ελληνικό ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο, θα συνεχίσει να δοξάζεται στις διεθνείς διοργανώσεις! Υπόσχομαι σε όλους σκληρή δουλειά από μέρους μου και θα προσπαθήσω να μπω όσο πιο γρήγορα γίνεται στην καρδιά των φιλάθλων μας! Vamos Olympiacos»!

Το χρονικό της απαγωγής

Η θητεία του Πουλίδο στον Ολυμπιακό δεν κράτησε πολύ, καθώς μετά από 17 εμφανίσεις, έξι γκολ και τρεις ασίστ, αποτέλεσε παρελθόν το καλοκαίρι του 2016. Λίγο όμως πριν αποχαιρετήσει την Ελλάδα, ο Μεξικανός στα τέλη Μαΐου επέστρεψε στην πατρίδα του για να δει τους γονείς και την οικογένειά του. Και στις 29 Μαΐου, γίνεται γνωστό πως έχει πέσει θύμα απαγωγής. Η αστυνομία και ο Τύπος στο Μεξικό επιβεβαιώνουν πως ο ποδοσφαιριστής έχει πέσει θύμα απαγωγής μαζί με τη σύντροφό του, αλλά η αστυνομία δεν ενημερώνει ξανά για τίποτε άλλο.

Οι οπλισμένοι απαγωγείς βρίσκονταν σε φορτηγό και είχαν στήσει ενέδρα στο ζευγάρι, στο δρόμο. Οι απαγωγείς άφησαν ελεύθερη την Ιλεάνα Σάλας, η οποία βρέθηκε στην είσοδο ενός πάρκου. Η κοπέλα σύμφωνα με τα μεξικανικά ΜΜΕ έχει καταθέσει χωρίς η μαρτυρία της να βοηθήσει αρκετά την υπόθεση, καθώς παραμένει σε κατάσταση σοκ. Το ζευγάρι, που είναι πέντε μήνες μαζί, βρισκόταν πριν δυο μέρες για διακοπές στη Σαντορίνη.

Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του κινείται για το θέμα και βγάζει ανακοίνωση στήριξης του παίκτη και της οικογένειάς του. Μετά από 24 ώρες χωρίς σημεία ζωής και χωρίς καμία ενημέρωση, αλλά ούτε και λίτρων, ο παίκτης αφήνεται ελεύθερος χωρίς να μάθει ποτέ κανείς ποιος ήταν πίσω από αυτή την απαγωγή.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού ανέφερε: «Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, η σκέψη μας και οι προσευχές μας είναι με τον Άλαν. Ευχόμαστε αυτή η δοκιμασία να τελειώσει σύντομα και ο ίδιος να επιστρέψει ασφαλής».

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση των τοπικών και ομοσπονδιακών αρχών, ο Άλαν Πουλίδο απελευθερώθηκε. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης τραυματίστηκε και συνελήφθη ένας από τους απαγωγείς του, ενώ ο νεαρός άσος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Ο ίδιος ο Πουλίδο όταν βγήκε από το νοσοκομείο για να κάνει δηλώσεις μαζί με τον κυβερνήτη της επαρχίας Ταμαουλίπας και ρωτήθηκε πώς είναι, αρκέστηκε να απαντήσει: «Είμαι καλά, ευχαριστώ».

Σύμφωνα με τις μεξικανικές αρχές, στην επιχείρηση απελευθέρωσης του Άλαν Πουλίδο η αστυνομία της Ταμαουλίπας, απ’ όπου απήχθη ο 34χρονος σήμερα άσος καθώς και άνδρες της ομοσπονδιακής αστυνομίας. Επιβεβαιώνεται ότι ο Πουλίδο μεταφέρθηκε, προληπτικά στο νοσοκομείο, για να εξεταστεί από τους γιατρούς. Μετά και από αυτή την περιπέτεια θα μπορούσε να πει κανείς πως η καριέρα του παίκτη θα έπαιρνε την κάτω βόλτα. Όμως η ζωή παίζει περίεργα παιχνίδια.

Μετά τον Ολυμπιακό, η Τσίβας, ήρθε σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό ο οποίος έβαλε στα ταμεία του από έναν παίκτη που έπαιξε 17 ματς σκόραρε 6 γκολ και μοίρασε 3 ασίστ το ποσό των έξι εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή η μεταγραφή ήταν η ακριβότερη στην ιστορία της Τσίβας. Ο Πουλίδο από την πρώτη μέρα στην Γουαδαλαχάρα δείχνει πως είναι αναγεννημένος και αυτό αποτυπώνεται και από τα νούμερα του καθώς σε 138 εμφανίσεις έχει απολογισμό 43 γκολ και επτά ασίστ.