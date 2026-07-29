Ποιος είναι ο Ράιντερ Ουίλιαμς: Ο Τραμπ τιμά τον έφηβο ναυαγοσώστη που έσωσε 10χρονο στην Καλιφόρνια

Το βίντεο που έκανε τον γύρο των social media αποτύπωσε τη στιγμή που ο 16χρονος ναυαγοσώστης Ράιντερ Ουίλιαμς έσωσε ένα μικρό αγόρι από τη θάλασσα, στην παραλία Seabright State Beach στη Σάντα Κρουζ της Καλιφόρνιας. Το παιδί, ηλικίας 10 ετών, είχε παρασυρθεί μακριά από την ακτή όταν ο Ουίλιαμς έφτασε κοντά του, με αρκετούς λουόμενους να σπεύδουν να βοηθήσουν. Η επιχείρηση διήρκεσε λίγο περισσότερο από δύο λεπτά.

Η πράξη του προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Αμερικανού προέδρου, που προσκάλεσε τον ναυαγοσώστη στον Λευκό Οίκο. «Θα φέρουμε αυτόν τον ηρωικό νεαρό άνδρα και την οικογένειά του, στον Λευκό Οίκο, μαζί ίσως με το αγόρι που έσωσε, για να του απονεμηθεί η Υψηλότερη Πολιτική Τιμητική Διάκριση», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. «Πολύ γενναίος, του αξίζει!», τόνισε.

Νωρίτερα, ο γιος του, Έρικ Τραμπ, δημοσίευσε στο X: «Απονείμετε σε αυτόν τον 16χρονο ναυαγοσώστη την υψηλότερη πολιτική τιμητική διάκριση. Αυτή είναι πραγματικά η καλύτερη πλευρά της Αμερικής! Μπράβο!»

Ποιος είναι ο Ράιντερ Ουίλιαμς

Η οικογένεια του Ράιντερ μίλησε στην εφημερίδα California Post, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για εκείνον. Όπως γράφει το Newsweek, ο πατέρας του, Σέιν Ουίλιαμς, δήλωσε ότι είναι «πραγματικά περήφανοι» για αυτό το «καταπληκτικό παιδί». «Θέλει απλώς να δουλέψει σκληρά αυτό το καλοκαίρι και να υπηρετήσει και να προστατεύσει την κοινότητά του», σημείωσε και συμπλήρωσε συγκινημένος: «Τα πάει μια χαρά.

Προσπαθώ να τον προστατεύσω. Τον βλέπω ακόμα σαν μικρό αγόρι».

Επιβεβαίωσε ότι ο γιος του υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα: «Είχε μερικές εκδορές στο μέτωπό του. Χτύπησε στην άμμο και γδάρθηκε, αλλά είναι καλά». «Μου είπε όταν γύρισε σπίτι: «Μπαμπά, δεν είχα σκοπό να αφήσω εκείνο το παιδί, γιατί ήξερα ότι αν το άφηνα θα πνιγόταν και δεν ήθελα να συμβεί κάτι τέτοιο» και μου ήρθαν δάκρυα στα μάτια όταν το είπε αυτό», ανέφερε ο Σέιν Ουίλιαμς. «Ήταν πραγματικά εκπληκτικό».



Ο παππούς του Ράιντερ είπε ότι δεν ήταν η μόνη διάσωση που είχε κάνει εκείνη την ημέρα. «Έκανε άλλες δύο διασώσεις αργότερα την ίδια ημέρα, που ήταν ακόμα πιο δύσκολες. Ήταν απλά μέρος της καθημερινής του δουλειάς», του είπε ο εγγονός του. «Είναι ένα υπέροχο παιδί. Τον αγαπάμε πάρα πολύ», σημείωσε.

Ποια τιμητική διάκριση θα λάβει ο Ράιντερ

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε τι είδους τιμητική διάκριση θα κληθεί να λάβει ο Ράιντερ. Οι δύο κορυφαίες τιμητικές διακρίσεις για πολίτες που μπορεί να απονείμει ένας πρόεδρος είναι το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας και το Προεδρικό Μετάλλιο Πολιτών.



Το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας είναι η υψηλότερη πολιτική τιμητική διάκριση της χώρας και μπορεί να απονεμηθεί σε οποιονδήποτε έχει συμβάλει με ιδιαίτερα σημαντικό τρόπο στα συμφέροντα των ΗΠΑ ή στην εθνική ασφάλεια, την παγκόσμια ειρήνη, τον πολιτισμό ή σε κάποιο άλλο σημαντικό δημόσιο ή ιδιωτικό εγχείρημα. Οι αποδέκτες επιλέγονται προσωπικά από τον πρόεδρο.



Το Προεδρικό Μετάλλιο Πολιτών, που θεωρείται η δεύτερη υψηλότερη πολιτική τιμητική διάκριση της χώρας, αναγνωρίζει Αμερικανούς πολίτες που έχουν επιτελέσει υποδειγματικές πράξεις υπηρεσίας προς τη χώρα ή τους συμπατριώτες τους.

Ο πατέρας του Ράιντερ δήλωσε ότι η οικογένεια αιφνιδιάστηκε και προσπαθεί ακόμα να το συνειδητοποιήσει. «Μόλις το μάθαμε», είπε. Όταν ρωτήθηκε αν η οικογένεια θα μεταβεί στον Λευκό Οίκο, απάντησε: «Δεν είμαι σίγουρος».