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Ο Άρης έχει «ταράξει» για τα καλά τα νερά του ελληνικού -και ευρωπαϊκού- μπάσκετ, ανακοινώνοντας το απόγευμα της Τετάρτης (3/6) τη συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη για την επόμενη τριετία. Μια κίνηση που «τρέλανε» τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι «έριξαν» την επίσημη σελίδα της ΚΑΕ την στιγμή της επισημοποίησης της σπουδαίας κίνησης.

Για την πυροδότηση της... βόμβας χρειάστηκαν εξαιρετικοί χειρισμοί από τον Νίκο Ζήση, GM των «κίτρινων», περισσότερο από όλα όμως χρειάστηκε η «τρέλα» και η οικονομική υπέρβαση από τον «κιτρινόμαυρο» ιδιοκτήτη, Ρίτσαρντ Σιάο.

Ποιος είναι ο Ρίτσαρντ Σιάο

Ο Ρίτσαρντ Σιάο είναι ένας νέος, αλλά εξαιρετικά φιλόδοξος και αποφασισμένος επιχειρηματίας με σημαντικό όραμα. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει ήδη δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό επιχειρηματικό προφίλ, ιδρύοντας και διευθύνοντας τον RCH Group, ένα fund που εστιάζει σε επενδύσεις στον επαγγελματικό αθλητισμό και την ψυχαγωγία. Μέσα από τον όμιλο αυτόν, ο Σιάο συνδυάζει την επιχειρηματική του δραστηριότητα με κοινωνική ευθύνη, αφού διαθέτει και μια φιλανθρωπική θυγατρική, την RCH Initiatives.

Παράλληλα, είναι ιδρυτής της J17 Capital Inc., μιας εταιρίας επιχειρηματικών κεφαλαίων που επενδύει κυρίως σε νεοφυείς εταιρίες τεχνολογίας, με έμφαση στις λύσεις λογισμικού και καταναλωτικές καινοτομίες. Ο ίδιος πιστεύει βαθιά στην αξία του αθλητισμού ως μέσο ενδυνάμωσης κοινοτήτων και θέλει μέσα από τις επενδύσεις του να στηρίξει και να αναπτύξει πρωτοβουλίες που προάγουν το άθλημα και την ψυχολογία

Η σχέση με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Σιάο διατηρεί στενή φιλική σχέση με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς ήταν από τους ανθρώπους που τον παρότρυναν να εξετάσει σοβαρά την προοπτική επένδυσης σε μια ιστορική ευρωπαϊκή ομάδα.

Ο Άρης φαίνεται πως αποτέλεσε την ιδανική επιλογή για τον Αμερικανό επιχειρηματία, ο οποίος αναζητούσε έναν σύλλογο με βαριά ιστορία, έντονη μπασκετική παράδοση και ισχυρή σύνδεση με τον κόσμο του.

Το όνειρο για το NBA

Η αγάπη του Σιάο για το μπάσκετ δεν περιορίζεται στην Ευρώπη. Ο ίδιος έχει εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία του να αποκτήσει κάποια στιγμή συμμετοχή σε ομάδα του NBA, αν και θεωρεί ότι ακόμη βρίσκεται σε στάδιο μάθησης και απόκτησης εμπειριών.

«Θέλω να μάθω τα πάντα γύρω από τη διοίκηση ομάδων και τον αθλητισμό. Ίσως σε πέντε, δέκα ή και είκοσι χρόνια να υπάρξει η ευκαιρία για μια επένδυση στο NBA. Δεν είναι μόνο θέμα επιχειρηματικό, αλλά κυρίως θέμα αγάπης για το μπάσκετ», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά.

Ο Σιάο βάζει τις βάσεις από φέτος, με σκοπό να επαναφέρει τον Άρη στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το πρώτο μεγάλο βήμα έγινε μέσω της επιλογής του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος παρότι δεδομένα είχε -ή θα είχε σύντομα- προτάσεις από την EuroLeague, πείστηκε από το πλάνο των «κίτρινων» και αποτελεί την μεγαλύτερη μεταγραφή που θα μπορούσε να κάνει ο σύλλογος.

Τα υπόλοιπα, θα φανούν στο παρκέ. Το σίγουρο είναι πως ο Ρίτσαρντ Σιάο ήρθε για να βάλει ψηλά τον πήχη του ανταγωνισμού σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, με σκοπό να «σπάσει» το δίπολο που κυριαρχεί εδώ και πολλά χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ.