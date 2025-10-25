Ποιος είναι ο τελευταίος Έλληνας που σκόραρε στο «Ολντ Τράφορντ» με αντίπαλο τη Γιουνάιτεντ (vid)

Το παρθενικό γκολ του Μπάμπη Κωστούλα στην Premier League, με τη φανέλα της Μπράιτον κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ» (4-2), έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας που σκοράρει στο «Θέατρο των Ονείρων» σε αγώνα αγγλικού πρωταθλήματος.

⚽️ Kostoulas with another for Brighton, 3-2. pic.twitter.com/0FrUvoo8QF — VAR Center (@CenterVAR) October 25, 2025

Ωστόσο, ο 18χρονος επιθετικός έγινε ο δεύτερος Έλληνας που σκοράρει κόντρα στους «Κόκκινους Διαβόλους» μέσα στην εμβληματική έδρα τους. Ο «πρόδρομος» του Κωστούλα δεν είναι άλλος από έναν ζωντανό θρύλο του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Γιώργο Καραγκούνη.

Ο εμβληματικός αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας και τότε ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του Champions League, στις 17 Οκτωβρίου 2000, είχε ισοφαρίσει προσωρινά σε 1-1 για τους πράσινους, με εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης, όμως το «τριφύλλι» γνώρισε τελικά την ήττα με 3-1. Παρ όλα αυτά το γκολ του Καραγκούνη έμεινε στην ιστορία ως το πρώτο ελληνικό τέρμα που σημειώθηκε κόντρα στους «Κόκκινους Διάβολους».

Σχεδόν 25 χρόνια μετά, ο Μπάμπης Κωστούλας, με μια δυνατή κεφαλιά στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, πήρε τη σκυτάλη και έγινε ο δεύτερος Έλληνας που σκοράρει κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ», μετά τον εμβληματικό αρχηγό των πρασίνων.