Ποιος είναι ο Τζάρεντ Μπάτλερ που βρίσκεται μια... ανάσα από τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός κοιτάζει τις επιλογές του για ενίσχυση της περιφέρειας του και ο Αμερικάνος Τζάρεντ Μπάτλερ είναι ένας από τους βασικούς υποψηφίους για υπογραφή με τους «ερυθρολεύκους».

Ο 25χρονος γκαρντ προτάθηκε στον Ολυμπιακό, ο οποίος εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο υπογραφής, με το επιτελείο του Γιώργου Μπαρτζώκα να «καλοκοιτάζει» την περίπτωση του. Στο «κόλπο» για την υπογραφή του και η Παρτιζάν.

Ο Μπάτλερ είχε υπογράψει συμβόλαιο με τους Φίνιξ Σανς, όμως «κόπηκε» τελικά από το ρόστερ, λίγο πριν την έναρξη της σεζόν. Ο 25χρονος Αμερικάνος είχε καλή παρουσία στα φιλικά προετοιμασίας, σκοράροντας, μάλιστα 35 πόντους κόντρα στους Λος Άντζελες Λέικερς. Το flash.gr σας παρουσιάζει αναλυτικά τον βασικό υποψήφιο για την θέση του Point Guard στον Ολυμπιακό.

Η καριέρα του και το βιογραφικό στο NBA

Ο Μπάτλερ γεννήθηκε στις 25 Αυγούστου 2000 στη Λουιζιάνα (ΗΠΑ). Με ύψος 1,91 μ. περίπου (6’3″) και βάρος γύρω στα 88 kg (195 lb) αγωνίζεται κυρίως ως γκαρντ (point / shooting guard).





Στο Baylor Bears και στα πρώτα του κολεγιακά χρόνια, καθιερώθηκε ως βασικός οδήγησε την ομάδα του στο πρωτάθλημα NCAA, με τον ίδιο να ανακηρύσσεται «Final Four Most Outstanding Player». Στη συνέχεια, το 2021 επιλέχθηκε στο ντραφτ του NBA στο Νο. 40 από τους Πέλικανς, όμως μέσω ανταλλαγών αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Τζαζ, Γουίζαρντς και Σίξερς.



H «ακτινογραφία» και το στυλ του Μπάτλερ

Ο Μπάτλερ είναι άψογος χειριστής της μπάλας και πολύ σπάνια (εώς και καθόλου) θα δούμε έναν αντίπαλο να του κλέβει την κατοχή. Είναι ένας κατ' εξοχήν scoring guard, αλλά είναι εξίσου ικανός και στην δημιουργία. Θα τον δούμε αρκετές φορές να πηγαίνει σε drive, αφού η αθλητικότητα του, δεν τον εμποδίζει να τα βάλει με «θηρία» (αν και χρησιμοποιεί κυρίως το floater).

Πρόκειται για έναν γκαρντ που του αρέσει να παίζει pick n roll επιθέσεις και να κάνει «μάγκες» τους συμπαίκτες του στην ρακέτα, ενώ ο ίδιος είναι ένας καλός (όχι απαραίτητα elite) σουτέρ μετά από ντρίμπλα. Το 34.1% στο τρίποντο δεν γεμίζει το μάτι, όμως θα πρέπει να τονίσουμε πως είναι πολύ καλός σε Catch and Shoot καταστάσεις.

Όσον αφορά την άμυνα, δεν θα αποτελέσει ποτέ αυτό που λέμε «τρύπα», αλλά θα μαρκάρει κυρίως τα αντίπαλα Point Guard. Θα δυσκολευτεί αρκετά δηλαδή σε μια άμυνα με αλλαγές, καθώς δεν έχει το κορμί να μαρκάρει για παράδειγμα ένα δυνατό «τριάρι».



Γιατί ο Ολυμπιακός προχωράει στην λύση του Μπάτλερ

Οι «ερυθρόλευκοι» βλέπουν στα... χέρια του Μπάτλερ έναν γκαρντ που δεν θα διώξει ή παραγκωνίσει τους υπόλοιπους γκαρντ, αλλά θα ταιριάξει μαζί τους. Ο Ολυμπιακός, εφόσον πραγματοποιηθεί η μεταγραφή, θα έχει στα χέρια του έναν γκαρντ που θα απειλεί το καλάθι και συγχρόνως θα δημιουργεί το ίδιο καλά, όντας ένας two-way γκαρντ που θα μαρκάρει τον αντίπαλο και θα λειτουργεί σωστά στις επιστροφές μετά από άστοχα σουτ.

Το νεαρό της ηλικίας του (μόλις 26 ετών) θέτει τις βάσεις για μια συνεργασία που θα έχει διάρκεια, καθώς ο Ολυμπιακός δεν θα μπορεί να βασίζεται για πάντα στις «σταθερές» του ροστερ που μεγαλώνουν.

