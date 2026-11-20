Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ένα βήμα από την απόκτηση του Τζάστιν Άντερσον, έναν παίκτη με παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο μιας και η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει ως στόχο την επόμενη αγωνιστική περίοδο να είναι στα «σαλόνια» της EuroLeague.

Οι άνθρωποι του «Δικεφάλου του Βορρά» βγήκαν στην αγορά μετά τον τραυματισμό του Τσέντι Όσμαν και ο «εκλεκτός» για τη θέση αυτή είναι ο Αμερικανός παίκτης της Dubai BC, ο οποίος μάλιστα το τελευταίο διάστημα δεν έχει τον χρόνο συμμετοχής που θα ήθελε. Μάλιστα φέτος μετράει μόνο μια εμφάνιση αυτή κόντρα στη Μέγκα για την Αδριατική Λίγκα.

Ποιος είναι ο Τζάστιν Άντερσον;

Ο Άντερσον πρόκειται για ένα αθλητικό 3αρι που εύκολα μπορεί να παίξει και στο «4» ,να δώσει στην ομάδα του Τρινκέρι σκληράδα στην άμυνα και πολύτιμες βοήθειες στον τομέα του ριμπάουντ στις δύο πλευρές του παρκέ. Επιπλέον, μιλάμε για έναν παίκτη που έχει την ικανότητα να μαρκάρει πολλούς παίκτες και φυσικά διαθέτει αξιόπιστο σουτ πίσω από την γραμμή των 6,75μ με σχεδόν 40%, σύμφωνα με τη EuroLeague.

Η καριέρα του ξεκίνησε από το πανεπηστήμιο της Βιρτζίνια και το 2015 στον πρώτο γύρο του NBA Draft όπου επιλέχθηκε στο no 21 από του Ντάλας Μάβερικς. Εκεί αγωνίστηκε για επτά χρόνια με τις φανέλες των Φιλαδέλφεια Σίξερς, Ατλάντα Χοκς, Μπρούκλιν Νετς, Κλίβελαντ Καβαλίερς και Ιντιάνα Πέισερς.

Το επόμενο του βήμα τον βρήκε στην Ευρώπη και τη Ρίο Μπρεογκάν και πολύ γρήγορα στη Βαλένθια. Στη συνέχεια αγωνίστηκε για μια σεζόν (2024/25) με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και τέλος στην τωρινή του ομάδα, τη Dubai BC.

INTIME

Ο 33χρονος έχει στη EuroLeague μ.ο 6.5 πόντους, σουτάρει με 39.4% στο τρίποντο και μαζεύει περίπου 3 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Τα συνολικά στατιστικά του στην κορυφαία ευρωπαϊκή λίγκα: