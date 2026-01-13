Ποιος είναι ο Ρώσος μεγιστάνας που αγνοείται στη Λεμεσό– Το παρελθόν και οι σκιές πίσω από το θρίλερ

Το όνομά του δεν είναι άγνωστο στους κύκλους της διεθνούς οικονομίας – ούτε όμως και στις υπηρεσίες ασφαλείας. Ο 56χρονος Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ, ένας Ρώσος επιχειρηματίας με βαρύ βιογραφικό και ακόμη βαρύτερο παρελθόν, βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σύγχρονου θρίλερ που εκτυλίσσεται στην Κύπρο.

Τα ίχνη του χάθηκαν στις 7 Ιανουαρίου στη Λεμεσό. Από τότε, οι έρευνες επικεντρώνονται στην περιοχή Πισσουρίου, και ειδικότερα στο Κάβο Άσπρο, όπου εξέπεμψε για τελευταία φορά σήμα το κινητό του τηλέφωνο. Οι Αρχές διαμηνύουν πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Όμως όσο περνούν οι ημέρες χωρίς αποτέλεσμα, το σενάριο της αισιόδοξης κατάληξης απομακρύνεται.

Από την κορυφή της παγκόσμιας αγοράς λιπασμάτων

Ο Μπαουμγκέρτνερ υπήρξε CEO της Uralkali, ενός από τους μεγαλύτερους κολοσσούς λιπασμάτων παγκοσμίως. Για χρόνια διαχειριζόταν συμφέροντα δισεκατομμυρίων, σε έναν κλάδο που συνδέεται άμεσα με την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Δεν ήταν απλός μάνατζερ – ήταν παίκτης σε σκληρό γεωοικονομικό πεδίο.

Το όνομά του έγινε γνωστό διεθνώς το 2013, όταν συνελήφθη αιφνιδιαστικά στη Λευκορωσία μετά τη ρήξη της Uralkali με τη κρατική Belaruskali. Η κατάρρευση του καρτέλ ποτάσας προκάλεσε τεράστιες απώλειες στη λευκορωσική οικονομία και ο ίδιος βρέθηκε κατηγορούμενος για κατάχρηση εξουσίας.



Η υπόθεση εξελίχθηκε σε διπλωματική κρίση Μόσχας–Μινσκ, με τον Μπαουμγκέρτνερ να μεταφέρεται τελικά στη Ρωσία και τις κατηγορίες να μπαίνουν στο αρχείο. Η καριέρα του, ωστόσο, δεν ανέκαμψε ποτέ.

Former Uralkali CEO Vladislav Baumgertner goes missing in Cyprus



Mysterious suicides among Russia’s elite have already happened — now come mysterious disappearances.



The 56-year-old Russian businessman Vladislav Baumgertner has gone missing in Limassol. He stopped responding on… pic.twitter.com/C2Oj4cECD3 — NEXTA (@nexta_tv) January 12, 2026

Κρατούσε χαμηλό προφίλ

Μετά το 2013, ο Ρώσος επιχειρηματίας επέλεξε να κινηθεί μακριά από τα φώτα. Παρέμεινε ενεργός επιχειρηματικά, διατηρώντας εταιρεία στην Κύπρο, αλλά χωρίς δημόσιες εμφανίσεις και δηλώσεις. Ένα προφίλ σιωπής, που σήμερα εντείνει το μυστήριο γύρω από την εξαφάνισή του.

Η απουσία του δηλώθηκε από υπαλλήλους της εταιρείας του, κινητοποιώντας άμεσα τις κυπριακές Αρχές. Σύμφωνα με μαρτυρία, θεάθηκε το απόγευμα της 8ης Ιανουαρίου στο Πισσούρι, στοιχείο που έγινε οδηγός για τις έρευνες.

Επιχείρηση με αέρα… κατασκοπευτικού θρίλερ

Στις έρευνες συμμετέχουν:

πτητικά μέσα της Αστυνομίας

Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία

ΚΣΕΔ

Βρετανικές Βάσεις

Πολιτική Άμυνα

Η κακοκαιρία έχει επανειλημμένα δυσχεράνει την επιχείρηση, αναγκάζοντας τις Αρχές να διακόπτουν και να ξαναρχίζουν τις έρευνες. Το τοπίο στο Κάβο Άσπρο είναι σκληρό, απόκρημνο, και –όπως λένε γνώστες της περιοχής– αδυσώπητο για όποιον βρεθεί εκεί μόνος.

Ανοιχτά όλα τα σενάρια λόγω... βεβαρημένου παρελθόντος

Παρότι επίσημα δεν εξετάζεται εγκληματική ενέργεια, το διεθνές παρελθόν του Μπαουμγκέρτνερ, οι παλιές συγκρούσεις συμφερόντων και το γεγονός ότι πρόκειται για πρόσωπο με γεωπολιτικό αποτύπωμα, κρατούν ανοιχτά όλα τα σενάρια.

Η εξαφάνιση ενός ανθρώπου με τέτοιο ιστορικό δεν είναι ποτέ μια απλή υπόθεση. Και όσο το κινητό του παραμένει σιωπηλό, το θρίλερ της Λεμεσού βαθαίνει.